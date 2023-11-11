https://crimea.ria.ru/20231111/goryat-ustanovki-krab-i-paladin-za-sutki-unichtozheny-685-boevikov-vsu-1132730279.html

Горят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ

Горят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Горят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ

ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 685 военнослужащих. Вооруженные силы Российской Федерации отразили восемь атак, уничтожили три польские артиллерийское РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T15:27

2023-11-11T15:27

2023-11-11T15:31

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новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 685 военнослужащих. Вооруженные силы Российской Федерации отразили восемь атак, уничтожили три польские артиллерийское установки "Krab", одну американскую М119 "Paladin", десять бронемашин и танк. Об этом сообщили в Минобороны России.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияНа Купянском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ возле населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.За сутки на этом направлении ликвидированы до полусотни украинских боевиков, две бронемашины и столько же пикапов. Также поражены: две польские самоходные артиллерийские установки "Krab", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Петровского Луганской Народной Республики.Уточняется, что здесь противник потерял за сутки до 80-ти военнослужащих, также были уничтожены три боевые бронемашины и четыре автомобиля.На Донецком направлении за сутки российские военные отбили три атаки врага и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Васюковки, Раздоловки и Клещеевки ДНР.Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и гаубица Д-30, сообщили в Минобороны России.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении армия России нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки ДНР. Киев потерял до 140 военных и два автомобиля.На Запорожском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино. Здесь уничтожено до полусотни украинских боевиков. Выведены из строя два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119, сделанная США.На Херсонском направлении, возле Антоновки и Шляхового Херсонской области ликвидированы до 60-ти военнослужащих ВСУ, сожжены танк, три автомобиля и гаубица "МСТА-Б".Также в Минобороны РФ сообщили, что под Киевом, в районе населенного пункта Девички, ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ.За минувшую неделю в ходе боев ВС РФ отразили 60 атак ВСУ. Кроме того, на двух основных направлениях заняты более выгодные позиции и рубежи, улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. За неделю ВСУ потеряли почти 5 тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALPУ побережья Крыма сбита ракета "Нептун"Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу