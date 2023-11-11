https://crimea.ria.ru/20231111/goryat-ustanovki-krab-i-paladin-za-sutki-unichtozheny-685-boevikov-vsu-1132730279.html
Горят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ
Горят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Горят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 685 военнослужащих. Вооруженные силы Российской Федерации отразили восемь атак, уничтожили три польские артиллерийское РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T15:27
2023-11-11T15:27
2023-11-11T15:31
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 685 военнослужащих. Вооруженные силы Российской Федерации отразили восемь атак, уничтожили три польские артиллерийское установки "Krab", одну американскую М119 "Paladin", десять бронемашин и танк. Об этом сообщили в Минобороны России.Купянское, Краснолиманское и Донецкое направленияНа Купянском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ возле населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.За сутки на этом направлении ликвидированы до полусотни украинских боевиков, две бронемашины и столько же пикапов. Также поражены: две польские самоходные артиллерийские установки "Krab", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Петровского Луганской Народной Республики.Уточняется, что здесь противник потерял за сутки до 80-ти военнослужащих, также были уничтожены три боевые бронемашины и четыре автомобиля.На Донецком направлении за сутки российские военные отбили три атаки врага и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Васюковки, Раздоловки и Клещеевки ДНР.Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и гаубица Д-30, сообщили в Минобороны России.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении армия России нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки ДНР. Киев потерял до 140 военных и два автомобиля.На Запорожском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино. Здесь уничтожено до полусотни украинских боевиков. Выведены из строя два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119, сделанная США.На Херсонском направлении, возле Антоновки и Шляхового Херсонской области ликвидированы до 60-ти военнослужащих ВСУ, сожжены танк, три автомобиля и гаубица "МСТА-Б".Также в Минобороны РФ сообщили, что под Киевом, в районе населенного пункта Девички, ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ.За минувшую неделю в ходе боев ВС РФ отразили 60 атак ВСУ. Кроме того, на двух основных направлениях заняты более выгодные позиции и рубежи, улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. За неделю ВСУ потеряли почти 5 тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALPУ побережья Крыма сбита ракета "Нептун"Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Горят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ
Минобороны: за сутки ВСУ потерли в зоне спецоперации 685 военнослужащих
15:27 11.11.2023 (обновлено: 15:31 11.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации 685 военнослужащих. Вооруженные силы Российской Федерации отразили восемь атак, уничтожили три польские артиллерийское установки "Krab", одну американскую М119 "Paladin", десять бронемашин и танк. Об этом сообщили в Минобороны России.
Купянское, Краснолиманское и Донецкое направления
На Купянском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ возле населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
За сутки на этом направлении ликвидированы до полусотни украинских боевиков, две бронемашины и столько же пикапов. Также поражены: две польские самоходные артиллерийские установки "Krab", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.
На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Петровского Луганской Народной Республики.
"Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское и Розовка Луганской Народной Республики", – говорится в сводке Минобороны РФ.
Уточняется, что здесь противник потерял за сутки до 80-ти военнослужащих, также были уничтожены три боевые бронемашины и четыре автомобиля.
На Донецком направлении за сутки российские военные отбили три атаки врага и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Васюковки, Раздоловки и Клещеевки ДНР.
Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и гаубица Д-30, сообщили в Минобороны России.
Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении армия России нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки ДНР. Киев потерял до 140 военных и два автомобиля.
"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М119 "Paladin" производства США, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица "МСТА-Б", – перечисли в военном ведомстве РФ.
На Запорожском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино. Здесь уничтожено до полусотни украинских боевиков. Выведены из строя два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица М119, сделанная США.
На Херсонском направлении, возле Антоновки и Шляхового Херсонской области ликвидированы до 60-ти военнослужащих ВСУ, сожжены танк, три автомобиля и гаубица "МСТА-Б".
Также в Минобороны РФ сообщили, что под Киевом, в районе населенного пункта Девички, ВС РФ поразили склад боеприпасов
ВСУ.
За минувшую неделю в ходе боев ВС РФ отразили 60 атак ВСУ. Кроме того, на двух основных направлениях заняты более выгодные позиции
и рубежи, улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. За неделю ВСУ потеряли
почти 5 тысяч боевиков.
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