https://crimea.ria.ru/20231110/schet-na-tysyachi-skolko-boevikov-poteryali-vsu-za-nedelyu-boev-1132715454.html

Счет на тысячи: сколько боевиков потеряли ВСУ за неделю боев

Счет на тысячи: сколько боевиков потеряли ВСУ за неделю боев - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Счет на тысячи: сколько боевиков потеряли ВСУ за неделю боев

Украинская армия за неделю боев потеряла в провальных попытках прорвать российскую линию обороны порядка 4825 боевиков. Еще 26 украинских военнослужащих сдались РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T17:57

2023-11-10T17:57

2023-11-10T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Украинская армия за неделю боев потеряла в провальных попытках прорвать российскую линию обороны порядка 4825 боевиков. Еще 26 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В течение недели боевики предприняли почти 60 атак. Самый большой урон ВСУ нанесен на Донецком направлении "Южной" группировкой войск. Российские бойцы уничтожили 1590 украинских солдат, а также три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.Более 725-ти военнослужащих убитымии ранеными, а также три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО потеряли ВСУ на Краснолиманском направлении. Здесь действуют подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.На Купянском направлении противник потерял свыше 710-ти военнослужащих. Кроме того, уничтожен танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.Активную оборону подразделения российских войск вели на Запорожском направлении. Потери противника здесь за неделю составили до 495-ти военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленныхВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALPВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях

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запорожская область

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