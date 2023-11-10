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Счет на тысячи: сколько боевиков потеряли ВСУ за неделю боев
Счет на тысячи: сколько боевиков потеряли ВСУ за неделю боев - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Счет на тысячи: сколько боевиков потеряли ВСУ за неделю боев
Украинская армия за неделю боев потеряла в провальных попытках прорвать российскую линию обороны порядка 4825 боевиков. Еще 26 украинских военнослужащих сдались РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T17:57
2023-11-10T17:57
2023-11-10T17:57
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Украинская армия за неделю боев потеряла в провальных попытках прорвать российскую линию обороны порядка 4825 боевиков. Еще 26 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В течение недели боевики предприняли почти 60 атак. Самый большой урон ВСУ нанесен на Донецком направлении "Южной" группировкой войск. Российские бойцы уничтожили 1590 украинских солдат, а также три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.Более 725-ти военнослужащих убитымии ранеными, а также три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО потеряли ВСУ на Краснолиманском направлении. Здесь действуют подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.На Купянском направлении противник потерял свыше 710-ти военнослужащих. Кроме того, уничтожен танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.Активную оборону подразделения российских войск вели на Запорожском направлении. Потери противника здесь за неделю составили до 495-ти военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленныхВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALPВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях
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херсонская область
запорожская область
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе
Счет на тысячи: сколько боевиков потеряли ВСУ за неделю боев
Минобороны: за неделю ВСУ потеряли почти 5 тысяч боевиков в 60 провальных атаках
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Украинская армия за неделю боев потеряла в провальных попытках прорвать российскую линию обороны порядка 4825 боевиков. Еще 26 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В течение недели боевики предприняли почти 60 атак. Самый большой урон ВСУ нанесен на Донецком направлении "Южной" группировкой войск. Российские бойцы уничтожили 1590 украинских солдат, а также три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Общие потери противника составили свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля", - говорится в сообщении Минбороны РФ.
Более 725-ти военнослужащих убитымии ранеными, а также три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО потеряли ВСУ на Краснолиманском направлении. Здесь действуют подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
На Купянском направлении противник потерял свыше 710-ти военнослужащих. Кроме того, уничтожен танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.
Активную оборону подразделения российских войск вели на Запорожском направлении. Потери противника здесь за неделю составили до 495-ти военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.
"НаХерсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра. В результате, потери противника за неделю составили до 505-ти военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей. Кроме того, на данном направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих", - сообщает Минобороны РФ.
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