https://crimea.ria.ru/20231110/armiya-rossii-otrazila-60-atak-natsionalistov-v-zone-spetsoperatsii-1132715651.html

Армия России отразила 60 атак националистов в зоне спецоперации

Армия России отразила 60 атак националистов в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Армия России отразила 60 атак националистов в зоне спецоперации

Армия России отразила 60 атак противника за неделю боев. Кроме того, на двух основных направлениях заняты более выгодные позиции и рубежи, улучшено положение по РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T18:23

2023-11-10T18:23

2023-11-10T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Армия России отразила 60 атак противника за неделю боев. Кроме того, на двух основных направлениях заняты более выгодные позиции и рубежи, улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю на отдельных участках, а также отбили 18 атак украинских боевиков. Поражение нанесено 25-й воздушно-десантной, 68-й егерьской, 14-й, 54-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ возле Синьковки, Ивановки, Загоруйковки Харьковской области, а также Свердловки и Стельмаховки ЛНР.На Краснолиманском направлении за семь дней отбито девять атак штурмовых групп 1-й бригады спецназначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины.Также возле населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка ДНР армия России ударила по скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны.На Донецком направлении российские военные уничтожили живую силу и технику ВСУ возле Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Здесь российские подразделения отразили 16 атак противника."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника", - уточняется в сводке.Огневое поражение нанесено подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад теробороны возле Новомихайловки, Старомайорского и Урожайное ДНР, а также Приютного Запорожской области.На Запорожском направлении российские войска вели активную оборону, всего отражено 14 атак ВСУ возле Вербового и Работино Запорожской области.Ранее сообщалось, что российские военные за неделю нанесли одиннадцать высокоточных ударов по аэродромам ВСУ, оружейным складам и местам дислокации националистов и наемников-иностранцев.Также за прошедшие семь дней ВСУ потеряли в зоне СВО восемь боевых самолетов, в том числе Миг-29, Су-27 и штурмовики Су-25.Ранее сообщалось, что ВСУ в провальных атаках лишились почти пяти тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Отразили атаку морпехов ВСУ: бойцы "Днепра" представлены к госнаградамВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALPАрмия России нанесла 11 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231110/nad-skadovskom-sredstva-pvo-sbili-tri-rakety-himars-1132707445.html

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, херсонская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, потери всу