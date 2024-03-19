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От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин
От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин - РИА Новости Крым, 19.03.2024
От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин
От работы контрразведки ФСБ зависит многое, когда речь идет о защите систем государственного и военного управления. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T14:48
2024-03-19T14:54
владимир путин (политик)
новости
граница
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
безопасность
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. От работы контрразведки ФСБ зависит многое, когда речь идет о защите систем государственного и военного управления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии ФСБ.Кроме того, Путин отметил, что за последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно участков, которые фактически находятся в районах действий диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима – все эти попытки проваливались, сказал президент.Кроме того, Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море.Читайте также на РИТА Новости Крым:ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направленииУкраинские войска за сутки потеряли еще 570 боевиковРоссийские военные освободили Орловку в Донбассе
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владимир путин (политик), новости, граница, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, безопасность, диверсанты
От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин

Путин: от контрразведки ФСБ зависит многое в защите государственных систем управления

14:48 19.03.2024 (обновлено: 14:54 19.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. От работы контрразведки ФСБ зависит многое, когда речь идет о защите систем государственного и военного управления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии ФСБ.

"Многое зависит от органов контрразведки. Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто "торчат уши" западных спецслужб, так и других важных направлений. Речь идет о нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб, о защите конфиденциальной информации стратегического характера, в том числе о защите систем государственного и военного управления, передовых технологиях и перспективных заделах в военной и других областях", – сказал президент РФ.

Кроме того, Путин отметил, что за последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно участков, которые фактически находятся в районах действий диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима – все эти попытки проваливались, сказал президент.
Кроме того, Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море.
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Владимир Путин (политик)НовостиГраницаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияБезопасностьДиверсанты
 
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