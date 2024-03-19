https://crimea.ria.ru/20240319/ot-kontrrazvedki-fsb-zavisit-zaschita-sistem-gosupravleniya--putin-1135834575.html

От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин

От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин - РИА Новости Крым, 19.03.2024

От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин

От работы контрразведки ФСБ зависит многое, когда речь идет о защите систем государственного и военного управления. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T14:48

2024-03-19T14:48

2024-03-19T14:54

владимир путин (политик)

новости

граница

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

безопасность

диверсанты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. От работы контрразведки ФСБ зависит многое, когда речь идет о защите систем государственного и военного управления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии ФСБ.Кроме того, Путин отметил, что за последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно участков, которые фактически находятся в районах действий диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима – все эти попытки проваливались, сказал президент.Кроме того, Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море.Читайте также на РИТА Новости Крым:ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направленииУкраинские войска за сутки потеряли еще 570 боевиковРоссийские военные освободили Орловку в Донбассе

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, граница, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, безопасность, диверсанты