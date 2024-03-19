От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин
Путин: от контрразведки ФСБ зависит многое в защите государственных систем управления
14:48 19.03.2024 (обновлено: 14:54 19.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. От работы контрразведки ФСБ зависит многое, когда речь идет о защите систем государственного и военного управления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии ФСБ.
"Многое зависит от органов контрразведки. Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто "торчат уши" западных спецслужб, так и других важных направлений. Речь идет о нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб, о защите конфиденциальной информации стратегического характера, в том числе о защите систем государственного и военного управления, передовых технологиях и перспективных заделах в военной и других областях", – сказал президент РФ.
Кроме того, Путин отметил, что за последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно участков, которые фактически находятся в районах действий диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима – все эти попытки проваливались, сказал президент.
Кроме того, Владимир Путин поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на море, в том числе в Черном море.
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