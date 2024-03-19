https://crimea.ria.ru/20240319/ukrainskie-voyska-za-sutki-poteryali-esche-570-boevikov-1135832405.html

Украинские войска за сутки потеряли еще 570 боевиков

Украинские войска за сутки потеряли еще 570 боевиков - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Украинские войска за сутки потеряли еще 570 боевиков

Украинские войска за сутки потеряли еще 570 человек, на Авдеевском, Херсонском и Купянском направлениях улучшено положение по переднему краю, на Донецком заняты РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T14:28

2024-03-19T14:28

2024-03-19T14:28

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли еще 570 человек, на Авдеевском, Херсонском и Купянском направлениях улучшено положение по переднему краю, на Донецком заняты более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две американские артиллерийские системы М777, а также боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля, поражены польская САУ Krab, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.На Авдеевском направлении отражены шесть контратак ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".На Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили две контратаки противника, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артустановку "Гвоздика".На Херсонском направлении улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ - до 30 военнослужащих, два автомобиля, американская артсистема М777 и гаубица Д-30.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16135 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19933 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Орловку в ДонбассеУкраинские ДРГ разбомбили на границе с Белгородской областьюБолее тысячи боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, инфографика