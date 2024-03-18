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Более тысячи боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за сутки

Более тысячи боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Более тысячи боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за сутки

Российские войска за прошедшие сутки в зоне спецоперации улучшили позиции на ряде направлений, откинув все попытки атак украинских боевиков. ВСУ потеряли 1070... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T15:14

2024-03-18T15:14

2024-03-18T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки в зоне спецоперации улучшили позиции на ряде направлений, откинув все попытки атак украинских боевиков. ВСУ потеряли 1070 военнослужащих и свыше 40 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли удары по формированиям противника в районе Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийская система М777, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град".На Белгородском направлении противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районах Максимильяновки, Клещеевки и Красного Донецкой Народной Республики. Также отражена атака штурмовой группы в районе Красногоровки.Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах Нетайлово, Уманского, Очеретино и Новобахмутовки ДНР.Кроме того, российские войска отразили семь атак и контратак ВСУ в районах Кирово, Орловки, Бердычей, Семеновки и Тоненького ДНР. Потери противника составили до 295 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица FH-70.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям противника в районе Шахтерского и отразили атаку штурмовой группы под Урожайным ДНР.ВСУ потеряли свыше 130 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад ВСУ в районах Степногорска и Щербаков Запорожской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУУкраинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за суткиНаступление армии России: освобожден еще один населенный пункт

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