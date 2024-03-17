https://crimea.ria.ru/20240317/ukrainskie-shturmoviki-sotnyami-gibnut-v-zone-svo---svodka-za-sutki-1135773015.html

Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки

Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки

В безуспешных атаках и контратаках в зоне спецоперации вооруженные силы Украины потеряли за сутки 895 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T14:53

2024-03-17T14:53

2024-03-17T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В безуспешных атаках и контратаках в зоне спецоперации вооруженные силы Украины потеряли за сутки 895 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Кроме того, уничтожена военная техника противника, в том числе артиллерийская система М777 производства США.Аналогичная американская установка, а также гаубица FH70 производства Великобритании были поражены на Купянском направлении. Здесь подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три контратаки штурмовых групп. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих.До 200 боевиков Киев потерял на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции."На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны. Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих и два автомобиля", - уточняют в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области. Здесь ликвидировано свыше 120 военнослужащих Украины.Также в течение суток российские военные пресекли попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области.В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии на Белгородском направлении уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.Читайте также на РИА Новости Крым:Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областяхЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВ Одессе взрывом разрушены предприятия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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