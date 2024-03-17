https://crimea.ria.ru/20240317/ukrainskie-shturmoviki-sotnyami-gibnut-v-zone-svo---svodka-za-sutki-1135773015.html
Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки
Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки
В безуспешных атаках и контратаках в зоне спецоперации вооруженные силы Украины потеряли за сутки 895 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T14:53
2024-03-17T14:53
2024-03-17T14:53
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_7a0618e90b5feac770076046c6911dfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В безуспешных атаках и контратаках в зоне спецоперации вооруженные силы Украины потеряли за сутки 895 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Кроме того, уничтожена военная техника противника, в том числе артиллерийская система М777 производства США.Аналогичная американская установка, а также гаубица FH70 производства Великобритании были поражены на Купянском направлении. Здесь подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три контратаки штурмовых групп. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих.До 200 боевиков Киев потерял на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции."На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны. Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих и два автомобиля", - уточняют в Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области. Здесь ликвидировано свыше 120 военнослужащих Украины.Также в течение суток российские военные пресекли попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области.В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии на Белгородском направлении уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.Читайте также на РИА Новости Крым:Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областяхЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВ Одессе взрывом разрушены предприятия
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_ee1df1630e0781c2d5631ca5e9d713f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, украина, россия, инфографика
Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки
900 боевиков за сутки потеряли ВСУ в безуспешных атаках
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В безуспешных атаках и контратаках в зоне спецоперации вооруженные силы Украины потеряли за сутки 895 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов ДНР. Отражены девять контратак штурмовых групп. Противник потерял до 380 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожена военная техника противника, в том числе артиллерийская система М777 производства США.
Аналогичная американская установка, а также гаубица FH70 производства Великобритании были поражены на Купянском направлении. Здесь подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три контратаки штурмовых групп. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих.
До 200 боевиков Киев потерял на Донецком направлении, где подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
"На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны. Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих и два автомобиля", - уточняют в Минобороны РФ.
На Южно-Донецком направлении освобожден населенный пункт
Мирное Запорожской области. Здесь ликвидировано свыше 120 военнослужащих Украины.
Также в течение суток российские военные пресекли
попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области.
В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии на Белгородском направлении уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.
Читайте также на РИА Новости Крым: