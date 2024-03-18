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Армия России нанесла удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Армия России нанесла удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ
Армия России нанесла удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Армия России нанесла удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T14:12
2024-03-18T14:18
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости. Также в течение суток поражена живая сила и военная техника украинских войск в 137 районах.По сообщениям украинских СМИ, в ночь на понедельник серия мощных взрывов прогремела в регионах страны. Удары пришлись на Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Хмельницкую и Харьковскую области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие LeopardСерия мощных взрывов прогремела на УкраинеЦеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, украина, россия
Армия России нанесла удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ

Армия России нанесла удар по месту совещания представителей командования ВСУ и СБУ

14:12 18.03.2024 (обновлено: 14:18 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ", - говорится в сообщении.

Также в течение суток поражена живая сила и военная техника украинских войск в 137 районах.
По сообщениям украинских СМИ, в ночь на понедельник серия мощных взрывов прогремела в регионах страны. Удары пришлись на Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Хмельницкую и Харьковскую области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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