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Армия России нанесла удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ

Армия России нанесла удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Армия России нанесла удар по месту совещания командного состава СБУ и ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T14:12

2024-03-18T14:12

2024-03-18T14:18

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости. Также в течение суток поражена живая сила и военная техника украинских войск в 137 районах.По сообщениям украинских СМИ, в ночь на понедельник серия мощных взрывов прогремела в регионах страны. Удары пришлись на Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Хмельницкую и Харьковскую области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие LeopardСерия мощных взрывов прогремела на УкраинеЦеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости сво, украина, россия