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Над Севастополем уничтожена воздушная цель

Над Севастополем уничтожена воздушная цель - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Над Севастополем уничтожена воздушная цель

В ночь на вторник в над морем в Севастополе уничтожена низколетящая воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T05:53

2024-04-09T05:53

2024-04-09T05:58

севастополь

михаил развожаев

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В ночь на вторник в над морем в Севастополе уничтожена низколетящая воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что объекты инфраструктуры в городе не пострадали."Доверяйте только официальной информации, а не каналам, цель которых вызвать панику. В городе все спокойно". - заключил Развожаев.Первого апреля над акваторией Черного моря перехвачены шесть вражеских дронов. В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.Накануне в правительстве сообщили, что приняли 289 заявлений от севастопольцев о поврежденном имуществе после обстрелов со стороны ВСУ, на компенсации людям из резервного фонда выделят более 4 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь направит 4 миллиона на выплаты горожанам после ударов ВСУКрымский мост хорошо защищен – Буданов*Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"

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черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, черное море, новости крыма, крым