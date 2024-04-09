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Над Севастополем уничтожена воздушная цель - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Над Севастополем уничтожена воздушная цель
Над Севастополем уничтожена воздушная цель - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Над Севастополем уничтожена воздушная цель
В ночь на вторник в над морем в Севастополе уничтожена низколетящая воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T05:53
2024-04-09T05:58
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
черное море
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В ночь на вторник в над морем в Севастополе уничтожена низколетящая воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что объекты инфраструктуры в городе не пострадали."Доверяйте только официальной информации, а не каналам, цель которых вызвать панику. В городе все спокойно". - заключил Развожаев.Первого апреля над акваторией Черного моря перехвачены шесть вражеских дронов. В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.Накануне в правительстве сообщили, что приняли 289 заявлений от севастопольцев о поврежденном имуществе после обстрелов со стороны ВСУ, на компенсации людям из резервного фонда выделят более 4 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь направит 4 миллиона на выплаты горожанам после ударов ВСУКрымский мост хорошо защищен – Буданов*Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, черное море, новости крыма, крым
Над Севастополем уничтожена воздушная цель

Над морем в Севастополе уничтожена низколетящая воздушная цель - Развожаев

05:53 09.04.2024 (обновлено: 05:58 09.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В ночь на вторник в над морем в Севастополе уничтожена низколетящая воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки, которые были слышно в городе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя", - сообщил .он в своем Telegram-канале в 01:43 9 апреля
Губернатор добавил, что объекты инфраструктуры в городе не пострадали.
"Доверяйте только официальной информации, а не каналам, цель которых вызвать панику. В городе все спокойно". - заключил Развожаев.
Первого апреля над акваторией Черного моря перехвачены шесть вражеских дронов.
В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.
В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.
Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.
Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.
Накануне в правительстве сообщили, что приняли 289 заявлений от севастопольцев о поврежденном имуществе после обстрелов со стороны ВСУ, на компенсации людям из резервного фонда выделят более 4 миллионов рублей.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымЧерное мореНовости КрымаКрым
 
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