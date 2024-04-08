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Севастополь направит 4 миллиона на выплаты горожанам после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Севастополь направит 4 миллиона на выплаты горожанам после ударов ВСУ
Севастополь направит 4 миллиона на выплаты горожанам после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Севастополь направит 4 миллиона на выплаты горожанам после ударов ВСУ
В Севастополе приняли 289 заявлений от граждан о поврежденном имуществе после обстрелов со стороны ВСУ, на компенсации людям из резервного фонда выделят более 4 РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T18:19
2024-04-08T18:28
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приняли 289 заявлений от граждан о поврежденном имуществе после обстрелов со стороны ВСУ, на компенсации людям из резервного фонда выделят более 4 миллионов рублей. Такие цифры были озвучены в понедельник в рамках аппаратного совещания в правительстве города.Заявления и выплаты"По последней атаке поступило 289 обращений от жителей. Из них 216 по недвижимому имуществу и 73 – по автомобилям. В настоящее время комиссией рассмотрено 63 материала. Рассмотрение материалов происходит оперативно по мере их поступления, практически ежедневно", – сообщил директор городского Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.Он уточнил, что по результатам комиссионного рассмотрения компенсация физическим лицам требуется по 172 заявлениям. По 44 адресам речь идет об общедомовом имуществе, которое предстоит восстанавливать управляющим компаниям. Еще по части заявлений наличия реальных повреждений не обнаружено.По словам исполняющей обязанности директора севастопольского Департамента труда и соцзащиты населения Елены Бардаковой, всего из резервного фонда правительства города на компенсации жителям после обстрелов со стороны ВСУ соответствующими постановлениями предусмотрено 4 миллиона 155 тысяч рублей.Порядок обращений"Гражданин или его законный представитель обращаются с заявлением в местную администрацию внутригородского муниципального образования по месту повреждения имущества. Заявление можно подать письменно, по телефону либо почтой", – сказал Краснокутский.И уточнил, что на основании заявлений муниципальные комиссии проводят работу по обследованию жилых, нежилых помещений, имущества первой необходимости и транспорта и составляют акты обследования. Документы по итогам обследований направляются в комиссию по определению ущерба. Выплаты осуществляются за счет средств резервного фонда правительства Севастополя, департамента труда и соцзащиты.По его словам, срок обращений в муниципальную комиссию составляет шесть месяцев со дня повреждения имущества и 30 дней с момента атаки в отношении транспортных средств. В целом по транспорту все обращения уже получены."Есть автомобили, которые полностью утрачены, ущерб будет оплачиваться полностью, исходя из проведенного анализа. По жилому фонду частично работает департамент городского хозяйства - это то, что касается МКД. То, что касается частных домовладений - там компенсации выплачиваются лично. На этой неделе постараемся преимущественно завершить эти выплаты", - подытожил губернатор города Михаил Развожаев.ВСУ регулярно совершают попытки атаковать мирные регионы РФ , в том числе Крым и Севастополь. В частности, массированной ракетной атаке Севастополь подвергся 23 марта, было сбито не менее 10 ракет. Одна из них попала в офисное здание на улице Руднева. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом. В результате атаки есть пострадавшие.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенокПожар после атаки дронов в Севастополе - видео
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь
Севастополь направит 4 миллиона на выплаты горожанам после ударов ВСУ

Правительство Севастополя выделит 4 миллиона на компенсации горожанам после ударов ВСУ

18:19 08.04.2024 (обновлено: 18:28 08.04.2024)
 
© РИА Новости КрымПовреждения зданий после массированной атаки ВСУ на Севастополь
Повреждения зданий после массированной атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приняли 289 заявлений от граждан о поврежденном имуществе после обстрелов со стороны ВСУ, на компенсации людям из резервного фонда выделят более 4 миллионов рублей. Такие цифры были озвучены в понедельник в рамках аппаратного совещания в правительстве города.

Заявления и выплаты

"По последней атаке поступило 289 обращений от жителей. Из них 216 по недвижимому имуществу и 73 – по автомобилям. В настоящее время комиссией рассмотрено 63 материала. Рассмотрение материалов происходит оперативно по мере их поступления, практически ежедневно", – сообщил директор городского Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Он уточнил, что по результатам комиссионного рассмотрения компенсация физическим лицам требуется по 172 заявлениям. По 44 адресам речь идет об общедомовом имуществе, которое предстоит восстанавливать управляющим компаниям. Еще по части заявлений наличия реальных повреждений не обнаружено.
По словам исполняющей обязанности директора севастопольского Департамента труда и соцзащиты населения Елены Бардаковой, всего из резервного фонда правительства города на компенсации жителям после обстрелов со стороны ВСУ соответствующими постановлениями предусмотрено 4 миллиона 155 тысяч рублей.

Порядок обращений

"Гражданин или его законный представитель обращаются с заявлением в местную администрацию внутригородского муниципального образования по месту повреждения имущества. Заявление можно подать письменно, по телефону либо почтой", – сказал Краснокутский.
И уточнил, что на основании заявлений муниципальные комиссии проводят работу по обследованию жилых, нежилых помещений, имущества первой необходимости и транспорта и составляют акты обследования. Документы по итогам обследований направляются в комиссию по определению ущерба. Выплаты осуществляются за счет средств резервного фонда правительства Севастополя, департамента труда и соцзащиты.
По его словам, срок обращений в муниципальную комиссию составляет шесть месяцев со дня повреждения имущества и 30 дней с момента атаки в отношении транспортных средств. В целом по транспорту все обращения уже получены.
"Есть автомобили, которые полностью утрачены, ущерб будет оплачиваться полностью, исходя из проведенного анализа. По жилому фонду частично работает департамент городского хозяйства - это то, что касается МКД. То, что касается частных домовладений - там компенсации выплачиваются лично. На этой неделе постараемся преимущественно завершить эти выплаты", - подытожил губернатор города Михаил Развожаев.
ВСУ регулярно совершают попытки атаковать мирные регионы РФ , в том числе Крым и Севастополь. В частности, массированной ракетной атаке Севастополь подвергся 23 марта, было сбито не менее 10 ракет. Одна из них попала в офисное здание на улице Руднева. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом. В результате атаки есть пострадавшие.
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