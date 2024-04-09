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Над Воронежской областью уничтожен беспилотник
Над Воронежской областью уничтожен беспилотник - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Над Воронежской областью уничтожен беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен в ночь на вторник над Воронежской область. б этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T06:25
2024-04-09T06:25
2024-04-09T06:27
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
пво
александр гусев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен в ночь на вторник над Воронежской область. б этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его данным, атака была пресечена около 4 часов 9 апреля.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Ночью 9 апреля над акваторией Севастополя была уничтожена низколетящая воздушная цель, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночьДесятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУАтака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона
воронежская область
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РИА Новости Крым
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воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, александр гусев, новости
Над Воронежской областью уничтожен беспилотник
Беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен в Воронежской области - губернатор
06:25 09.04.2024 (обновлено: 06:27 09.04.2024)