https://crimea.ria.ru/20240409/nad-voronezhskoy-oblastyu-unichtozhen-bespilotnik-1136387758.html

Над Воронежской областью уничтожен беспилотник

Над Воронежской областью уничтожен беспилотник - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Над Воронежской областью уничтожен беспилотник

Украинский беспилотник уничтожен в ночь на вторник над Воронежской область. б этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T06:25

2024-04-09T06:25

2024-04-09T06:27

воронежская область

атака украинских беспилотников на воронеж

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

пво

александр гусев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен в ночь на вторник над Воронежской область. б этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его данным, атака была пресечена около 4 часов 9 апреля.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Ночью 9 апреля над акваторией Севастополя была уничтожена низколетящая воздушная цель, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночьДесятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУАтака БПЛА на Воронежскую область: сбиты три украинских дрона

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, александр гусев, новости