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МИД жестко ответил на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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МИД жестко ответил на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста
МИД жестко ответил на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста - РИА Новости Крым, 18.04.2024
МИД жестко ответил на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста
Европейские СМИ, которые публикуют планы поражения Крымского моста, тем самым стимулируют международный терроризм. Об этом в ходе брифинга заявила официальный... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T12:02
2024-04-18T13:11
мария захарова
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
украина
великобритания
в мире
терроризм
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Европейские СМИ, которые публикуют планы поражения Крымского моста, тем самым стимулируют международный терроризм. Об этом в ходе брифинга заявила официальный спикер российского МИДа Мария Захарова.Она процитировала британский таблоид The Sun, который опубликовал подробный план с описанием возможных методов уничтожения Крымского моста. Рассказал о нем директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк."По словам этого эксперта, для массированной атаки на опоры и пролеты этого моста специалисты отдают предпочтение варианту, прямая цитата, "адского дождя ракет Storm Shadow и Scalp с одномоментным использованием большого числа морских беспилотников и подрывом с заминированной баржи или контейнеровоза", - процитировала таблоид Мария Захарова.Она напомнила, что накануне о подобных планах ВСУ немецкому изданию Bild рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Уничтожить Крымский мост, по его словам, Украина планирует к середине июля.По ее мнению, есть все основания считать, что именно для осуществления подобных терактов была задумана так называемая Морская коалиция, созданная недавно Британией и Норвегией.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Зеленского по уничтожению Крымского моста, сказал, что это подтверждает правильность решения Российской Федерации о начале проведения специальной военной операции.В декабре 2023 года Минобороны Британии сообщило о создании совместно с Норвегией новой Морской коалиции, целью которой будет укрепление возможностей Украины на море. Сообщалось, что новая коалиция будет оказывать Киеву долгосрочную поддержку, включая обучение военных, предоставление оборудования и инфраструктуры "для укрепления безопасности на Черном море".Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя призвал прямо указать на источник атак по Запорожской АЭСИзраиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить ИранАксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуостроваКрымский мост хорошо защищен – Буданов*
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мария захарова, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, украина, великобритания, в мире, терроризм, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика
МИД жестко ответил на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста

Захарова прокомментировала планы устроить "адский дождь" для Крымского моста

12:02 18.04.2024 (обновлено: 13:11 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Европейские СМИ, которые публикуют планы поражения Крымского моста, тем самым стимулируют международный терроризм. Об этом в ходе брифинга заявила официальный спикер российского МИДа Мария Захарова.
Она процитировала британский таблоид The Sun, который опубликовал подробный план с описанием возможных методов уничтожения Крымского моста. Рассказал о нем директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк.
"По словам этого эксперта, для массированной атаки на опоры и пролеты этого моста специалисты отдают предпочтение варианту, прямая цитата, "адского дождя ракет Storm Shadow и Scalp с одномоментным использованием большого числа морских беспилотников и подрывом с заминированной баржи или контейнеровоза", - процитировала таблоид Мария Захарова.
Она напомнила, что накануне о подобных планах ВСУ немецкому изданию Bild рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Уничтожить Крымский мост, по его словам, Украина планирует к середине июля.

"Я напомню, это не экстремистские листовки, не атака ботов какого-то электронного ресурса, это официальное средство массовой информации, которое публикует подобные вещи. Это даже не спонсирование международного терроризма, это стимулирование международного терроризма через подконтрольные англосаксам СМИ", - подчеркнула официальный представитель МИД.

По ее мнению, есть все основания считать, что именно для осуществления подобных терактов была задумана так называемая Морская коалиция, созданная недавно Британией и Норвегией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Зеленского по уничтожению Крымского моста, сказал, что это подтверждает правильность решения Российской Федерации о начале проведения специальной военной операции.
В декабре 2023 года Минобороны Британии сообщило о создании совместно с Норвегией новой Морской коалиции, целью которой будет укрепление возможностей Украины на море. Сообщалось, что новая коалиция будет оказывать Киеву долгосрочную поддержку, включая обучение военных, предоставление оборудования и инфраструктуры "для укрепления безопасности на Черном море".
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Мария ЗахароваКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяУкраинаВеликобританияВ миреТерроризмМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Политика
 
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