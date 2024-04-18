https://crimea.ria.ru/20240418/adskiy-dozhd-dlya-krymskogo-mosta-zakharova-otvetila-zapadu-1136653262.html

МИД жестко ответил на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста

МИД жестко ответил на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста - РИА Новости Крым, 18.04.2024

МИД жестко ответил на слова Запада про "адский дождь" для Крымского моста

Европейские СМИ, которые публикуют планы поражения Крымского моста, тем самым стимулируют международный терроризм. Об этом в ходе брифинга заявила официальный... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T12:02

2024-04-18T12:02

2024-04-18T13:11

мария захарова

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

украина

великобритания

в мире

терроризм

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135452303_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_bf2c8a7b27e15551d5d6f9f0e5234c2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Европейские СМИ, которые публикуют планы поражения Крымского моста, тем самым стимулируют международный терроризм. Об этом в ходе брифинга заявила официальный спикер российского МИДа Мария Захарова.Она процитировала британский таблоид The Sun, который опубликовал подробный план с описанием возможных методов уничтожения Крымского моста. Рассказал о нем директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк."По словам этого эксперта, для массированной атаки на опоры и пролеты этого моста специалисты отдают предпочтение варианту, прямая цитата, "адского дождя ракет Storm Shadow и Scalp с одномоментным использованием большого числа морских беспилотников и подрывом с заминированной баржи или контейнеровоза", - процитировала таблоид Мария Захарова.Она напомнила, что накануне о подобных планах ВСУ немецкому изданию Bild рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Уничтожить Крымский мост, по его словам, Украина планирует к середине июля.По ее мнению, есть все основания считать, что именно для осуществления подобных терактов была задумана так называемая Морская коалиция, созданная недавно Британией и Норвегией.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Зеленского по уничтожению Крымского моста, сказал, что это подтверждает правильность решения Российской Федерации о начале проведения специальной военной операции.В декабре 2023 года Минобороны Британии сообщило о создании совместно с Норвегией новой Морской коалиции, целью которой будет укрепление возможностей Украины на море. Сообщалось, что новая коалиция будет оказывать Киеву долгосрочную поддержку, включая обучение военных, предоставление оборудования и инфраструктуры "для укрепления безопасности на Черном море".Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя призвал прямо указать на источник атак по Запорожской АЭСИзраиль не осуждал удары Украины: Захарова о призыве осудить ИранАксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуостроваКрымский мост хорошо защищен – Буданов*

крымский мост

украина

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, украина, великобритания, в мире, терроризм, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика