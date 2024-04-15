https://crimea.ria.ru/20240415/aksenov-otmetil-vklad-voysk-reb-v-zaschitu-poluostrova-1136556131.html
Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова
Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова
Атаки врага на полуостров благополучно отражаются во многом благодаря высокому профессионализму личного состава войск радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T08:37
2024-04-15T08:37
2024-04-15T08:47
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
всу (вооруженные силы украины)
праздники и памятные даты
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136556228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e68faf5055bbae3ec36c5da018a7f9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Атаки врага на полуостров благополучно отражаются во многом благодаря высокому профессионализму личного состава войск радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя специалистов РЭБ с профессиональным праздником.Он подчеркнул, что без работы систем радиоэлектронной борьбы невозможен успех боевых действий.Глава Крыма отметил, что применяемые в ходе специальной военной операции новейшие разработки уже продемонстрировали свою высокую эффективность. Аксенов также выразил благодарность ветеранам, которые готовят кадры для Вооруженных сил России, и пожелал всем скорейшей победы.Читайте также на РИА Новости Крым:Снайпер крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовкиРабота чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту КрымаПутин назвал цели попыток ударов по Крымскому мосту
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136556228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_063d80520b78e4eb095a05450968774f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, всу (вооруженные силы украины), праздники и памятные даты, новости крыма
Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова
Глава Крыма Аксенов поблагодарил личный состав войск РЭБ за защиту полуострова
08:37 15.04.2024 (обновлено: 08:47 15.04.2024)