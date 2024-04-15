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Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова
Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова
Атаки врага на полуостров благополучно отражаются во многом благодаря высокому профессионализму личного состава войск радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T08:37
2024-04-15T08:47
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Атаки врага на полуостров благополучно отражаются во многом благодаря высокому профессионализму личного состава войск радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя специалистов РЭБ с профессиональным праздником.Он подчеркнул, что без работы систем радиоэлектронной борьбы невозможен успех боевых действий.Глава Крыма отметил, что применяемые в ходе специальной военной операции новейшие разработки уже продемонстрировали свою высокую эффективность. Аксенов также выразил благодарность ветеранам, которые готовят кадры для Вооруженных сил России, и пожелал всем скорейшей победы.Читайте также на РИА Новости Крым:Снайпер крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовкиРабота чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту КрымаПутин назвал цели попыток ударов по Крымскому мосту
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, всу (вооруженные силы украины), праздники и памятные даты, новости крыма
Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова

Глава Крыма Аксенов поблагодарил личный состав войск РЭБ за защиту полуострова

08:37 15.04.2024 (обновлено: 08:47 15.04.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ
Работа подразделений РЭБ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Атаки врага на полуостров благополучно отражаются во многом благодаря высокому профессионализму личного состава войск радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя специалистов РЭБ с профессиональным праздником.
Он подчеркнул, что без работы систем радиоэлектронной борьбы невозможен успех боевых действий.

Специалисты РЭБ решают сложные и ответственные задачи: осуществляют радиоэлектронное подавление и разведку, защищают от ударов противника наши войска, объекты и мирное население. Средства РЭБ играют огромную роль в обеспечении безопасности нашего полуострова. Благодаря высокому профессионализму наших защитников успешно отражаются атаки врага", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма отметил, что применяемые в ходе специальной военной операции новейшие разработки уже продемонстрировали свою высокую эффективность. Аксенов также выразил благодарность ветеранам, которые готовят кадры для Вооруженных сил России, и пожелал всем скорейшей победы.
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Сергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Праздники и памятные датыНовости Крыма
 
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