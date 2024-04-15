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Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова

Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова

Атаки врага на полуостров благополучно отражаются во многом благодаря высокому профессионализму личного состава войск радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T08:37

2024-04-15T08:37

2024-04-15T08:47

сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

пво

всу (вооруженные силы украины)

праздники и памятные даты

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Атаки врага на полуостров благополучно отражаются во многом благодаря высокому профессионализму личного состава войск радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя специалистов РЭБ с профессиональным праздником.Он подчеркнул, что без работы систем радиоэлектронной борьбы невозможен успех боевых действий.Глава Крыма отметил, что применяемые в ходе специальной военной операции новейшие разработки уже продемонстрировали свою высокую эффективность. Аксенов также выразил благодарность ветеранам, которые готовят кадры для Вооруженных сил России, и пожелал всем скорейшей победы.Читайте также на РИА Новости Крым:Снайпер крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовкиРабота чекистов важна: Аксенов поблагодарил ФСБ за защиту КрымаПутин назвал цели попыток ударов по Крымскому мосту

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2024

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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, всу (вооруженные силы украины), праздники и памятные даты, новости крыма