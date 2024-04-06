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Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил вражеский дрон из винтовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T09:36
2024-04-06T09:36
министерство обороны рф
новости сво
запорожская область
воздушно-десантные войска россии
герои сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Снайпер Крымского полка ВДВ сбил вражеский дрон из винтовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.По информации военного ведомства, беспилотник ВСУ рухнул на землю после второго выстрела. Таким образом военнослужащий спас своих боевых товарищей. За это он был награжден медалью "За отвагу".В марте о подобном случае рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник.В сентябре прошлого года РИА Новости Крым пообщались с младшим лейтенантом из Чечни с позывным "Грозный", который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил крымских бойцов на передовой"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, воздушно-десантные войска россии, герои сво, беспилотник (бпла, дрон)
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки

Снайпер Крымского полка ВДВ сбил из винтовки коптер "Баба Яга" на Запорожском направлении

09:36 06.04.2024
 
© Министерство обороны РФСнайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон Баба Яга из винтовки
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Снайпер Крымского полка ВДВ сбил вражеский дрон из винтовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ с позывным "Болт" выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Там военнослужащий обнаружил вражеский коптер типа "Баба Яга", который он поразил метким выстрелом из винтовки", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, беспилотник ВСУ рухнул на землю после второго выстрела. Таким образом военнослужащий спас своих боевых товарищей. За это он был награжден медалью "За отвагу".
В марте о подобном случае рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник.
В сентябре прошлого года РИА Новости Крым пообщались с младшим лейтенантом из Чечни с позывным "Грозный", который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.
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Министерство обороны РФНовости СВОЗапорожская областьВоздушно-десантные войска РоссииГерои СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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