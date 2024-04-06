https://crimea.ria.ru/20240406/snayper-krymskogo-polka-vdv-sbil-dron-baba-yaga-iz-vintovki-1136325427.html
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил вражеский дрон из винтовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T09:36
2024-04-06T09:36
2024-04-06T09:36
министерство обороны рф
новости сво
запорожская область
воздушно-десантные войска россии
герои сво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136325316_0:0:1688:949_1920x0_80_0_0_82b7e3420dbe7accbc9b6e97dca84c7e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Снайпер Крымского полка ВДВ сбил вражеский дрон из винтовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.По информации военного ведомства, беспилотник ВСУ рухнул на землю после второго выстрела. Таким образом военнослужащий спас своих боевых товарищей. За это он был награжден медалью "За отвагу".В марте о подобном случае рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник.В сентябре прошлого года РИА Новости Крым пообщались с младшим лейтенантом из Чечни с позывным "Грозный", который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил крымских бойцов на передовой"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136325316_142:0:1407:949_1920x0_80_0_0_2a75e68ad9b96cbfee7f13f645a37308.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, воздушно-десантные войска россии, герои сво, беспилотник (бпла, дрон)
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки
Снайпер Крымского полка ВДВ сбил из винтовки коптер "Баба Яга" на Запорожском направлении