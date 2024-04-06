https://crimea.ria.ru/20240406/snayper-krymskogo-polka-vdv-sbil-dron-baba-yaga-iz-vintovki-1136325427.html

Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки

Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Снайпер Крымского полка ВДВ сбил дрон "Баба Яга" из винтовки

Снайпер Крымского полка ВДВ сбил вражеский дрон из винтовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T09:36

2024-04-06T09:36

2024-04-06T09:36

министерство обороны рф

новости сво

запорожская область

воздушно-десантные войска россии

герои сво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Снайпер Крымского полка ВДВ сбил вражеский дрон из винтовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.По информации военного ведомства, беспилотник ВСУ рухнул на землю после второго выстрела. Таким образом военнослужащий спас своих боевых товарищей. За это он был награжден медалью "За отвагу".В марте о подобном случае рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник.В сентябре прошлого года РИА Новости Крым пообщались с младшим лейтенантом из Чечни с позывным "Грозный", который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил крымских бойцов на передовой"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, воздушно-десантные войска россии, герои сво, беспилотник (бпла, дрон)