https://crimea.ria.ru/20240317/dobrovolets-narodnoy-druzhiny-sbil-dron-vsu-iz-okhotnichego-ruzhya-1135774210.html

Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T16:03

2024-03-17T16:03

2024-03-17T16:03

курская область

роман старовойт

общество

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон. Считаю, что это заслуживает награды". - написал он в своем Telegram-канале.В сентябре прошлого года РИА Новости Крым пообщались с младшим лейтенантом из Чечни с позывным "Грозный", который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дронаСК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, роман старовойт, общество, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости