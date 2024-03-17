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Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья
Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья
Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T16:03
2024-03-17T16:03
2024-03-17T16:03
курская область
роман старовойт
общество
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон. Считаю, что это заслуживает награды". - написал он в своем Telegram-канале.В сентябре прошлого года РИА Новости Крым пообщались с младшим лейтенантом из Чечни с позывным "Грозный", который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дронаСК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, общество, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья
В Курской области боец народной дружины сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья