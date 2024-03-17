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Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья
Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья
Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T16:03
2024-03-17T16:03
курская область
роман старовойт
общество
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон. Считаю, что это заслуживает награды". - написал он в своем Telegram-канале.В сентябре прошлого года РИА Новости Крым пообщались с младшим лейтенантом из Чечни с позывным "Грозный", который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дронаСК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика
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Новости
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РИА Новости Крым
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курская область, роман старовойт, общество, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

В Курской области боец народной дружины сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья

16:03 17.03.2024
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаБоец добровольной народной дружины из охотничьего ружья сбил вражеский дрон в Курской области
Боец добровольной народной дружины из охотничьего ружья сбил вражеский дрон в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Боец добровольной народной дружины сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон. Считаю, что это заслуживает награды". - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаБоец добровольной народной дружины из охотничьего ружья сбил вражеский дрон в Курской области
Боец добровольной народной дружины из охотничьего ружья сбил вражеский дрон в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Боец добровольной народной дружины из охотничьего ружья сбил вражеский дрон в Курской области
В сентябре прошлого года РИА Новости Крым пообщались с младшим лейтенантом из Чечни с позывным "Грозный", который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.
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Курская областьРоман СтаровойтОбществоБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
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