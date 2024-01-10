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США против КНР: при каких условиях может начаться война на Тайване - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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США против КНР: при каких условиях может начаться война на Тайване
США против КНР: при каких условиях может начаться война на Тайване - РИА Новости Крым, 10.01.2024
США против КНР: при каких условиях может начаться война на Тайване
Победа проамериканской Демократической прогрессивной партии в выборах на Тайване приведет к неизбежной эскалации в регионе и может обернуться вооруженным... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T14:55
2024-01-10T14:55
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Победа проамериканской Демократической прогрессивной партии в выборах на Тайване приведет к неизбежной эскалации в регионе и может обернуться вооруженным конфликтом. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.Выборы на Тайване пройдут 13 января и определят главу тайваньской администрации, его заместителей и 113 членов парламента. По данным опросов, в предвыборной гонке с пятипроцентным отрывом от ближайших конкурентов лидирует проамериканская правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП).Кто есть кто в тайваньской гонкеЛидирующий по опросам кандидат от правящей партии Лай Циндэ выступает за сближение с США, которые продолжают вооружать Тайбэй и в целом накалять ситуацию в регионе, поясняет Маслов."Это проамериканские силы, которые выбрали курс на США, которые полностью лежат под США и абсолютно не самостоятельны с точки зрения принятия политических решений. Поэтому их победа - очень плохая ситуация", - считает он.Если победа кандидата от правящей партии может обернуться конфликтом с Китаем, то приход к власти оппозиции — примирением с КНР, полагает эксперт.Вашингтон против Пекина"США в течение последних лет тщательно накачивали Тайвань идеями полной сепарации и вооружали Тайбэй, несмотря на существование принципа "единого Китая". Штаты специально создали такую ситуацию", - продолжает эксперт.Задача Вашингтона, по его словам, - обострение на Дальнем Востоке с целью ослабления главного экономического конкурента - Китая. Для Пекина грядущие выборы - один из важных моментов 2024 года, от этого будет зависеть - случится ли в дальнейшем обострение. При этом, КНР не хочет никакой военной операции, поскольку это приведет к серьезным проблемам для мировой торговли и имиджа Пекина, убежден собеседник."Китай довольно грамотно пытался уйти от обострения конфликта, хотя несколько раз и проводил учения у Тайваня. Более того, в последнее время Китай сделал несколько важных шагов по отношению к Тайваню, например, создал пилотную зону в районе провинции Фуцзянь на материке, где тайванцы могут безболезненно вкладывать свои средства, селиться в этой зоне - то есть, отношения пытаются переустановить", - поясняет политолог.Что будет дальшеНеспособность оппозиционного Гоминьдана выдвинуть единого кандидата снижает шансы занять руководящие посты после голосования.И подчеркивает: расходы США на других территориях не заставят Вашингтон отказаться от своих планов на Дальнем Востоке."Американская политика строится в течение многих лет и обострение ситуации на Тайване является частью долгосрочной политики. Поэтому надеяться на то, что США по каким-то причинам - из-за обострения ситуация на Ближнем Востоке или вокруг Украины - уменьшат давление на Тайвань, не приходится. Можем ждать обострения в короткой перспективе с приходом к власти проамериканских сил", - убежден политолог.В 1949 году остров Тайвань стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне с коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая. Официальный Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая остров одной из своих провинций. В 1992 году на встрече представителей КНР и Тайваня стороны договорились о признании принципа единого Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа.Более 170 стран, включая ООН и Россию, юридически признают позицию правительства КНР, по которой Тайвань принадлежит Китаю на основе принципа "единого Китая". Китайскую Республику (то есть Тайвань) признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему России не выгоден конфликт на Тайване – мнениеБайден намерен поставить оружие в Тайвань из бюджета для Украины – СМИВойна Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
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тайвань, ситуация на тайване, алексей маслов, мнения, китай, сша, политика, в мире
США против КНР: при каких условиях может начаться война на Тайване

Эскалация вокруг Тайваня неизбежна в случае победы прозападных сил - эксперт Маслов

14:55 10.01.2024
 
© AP / PHOTO PROVIDED BY THE TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSEСолдаты тайваньских вооруженных сил
Солдаты тайваньских вооруженных сил
© AP / PHOTO PROVIDED BY THE TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Победа проамериканской Демократической прогрессивной партии в выборах на Тайване приведет к неизбежной эскалации в регионе и может обернуться вооруженным конфликтом. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.
Выборы на Тайване пройдут 13 января и определят главу тайваньской администрации, его заместителей и 113 членов парламента. По данным опросов, в предвыборной гонке с пятипроцентным отрывом от ближайших конкурентов лидирует проамериканская правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП).

Кто есть кто в тайваньской гонке

Лидирующий по опросам кандидат от правящей партии Лай Циндэ выступает за сближение с США, которые продолжают вооружать Тайбэй и в целом накалять ситуацию в регионе, поясняет Маслов.
"Это проамериканские силы, которые выбрали курс на США, которые полностью лежат под США и абсолютно не самостоятельны с точки зрения принятия политических решений. Поэтому их победа - очень плохая ситуация", - считает он.
Если победа кандидата от правящей партии может обернуться конфликтом с Китаем, то приход к власти оппозиции — примирением с КНР, полагает эксперт.
"Оппозиционная партия Гоминьдан выступает за диалог с Китаем, готова уменьшать эскалацию и вести какие-то переговоры. Речь, конечно, не идет о переводе Тайваня в юрисдикцию КНР, но о том, чтобы уменьшить напряженность - да", - пояснил Маслов.

Вашингтон против Пекина

"США в течение последних лет тщательно накачивали Тайвань идеями полной сепарации и вооружали Тайбэй, несмотря на существование принципа "единого Китая". Штаты специально создали такую ситуацию", - продолжает эксперт.
Задача Вашингтона, по его словам, - обострение на Дальнем Востоке с целью ослабления главного экономического конкурента - Китая. Для Пекина грядущие выборы - один из важных моментов 2024 года, от этого будет зависеть - случится ли в дальнейшем обострение. При этом, КНР не хочет никакой военной операции, поскольку это приведет к серьезным проблемам для мировой торговли и имиджа Пекина, убежден собеседник.
"Китай довольно грамотно пытался уйти от обострения конфликта, хотя несколько раз и проводил учения у Тайваня. Более того, в последнее время Китай сделал несколько важных шагов по отношению к Тайваню, например, создал пилотную зону в районе провинции Фуцзянь на материке, где тайванцы могут безболезненно вкладывать свои средства, селиться в этой зоне - то есть, отношения пытаются переустановить", - поясняет политолог.

Что будет дальше

Неспособность оппозиционного Гоминьдана выдвинуть единого кандидата снижает шансы занять руководящие посты после голосования.

"На сегодняшний день кандидат от ДПП лидирует. В общем, если все будет так, как показывают результаты опросов, и к власти вернется ДПП, то обострение ситуации неизбежно. Пока разрыв не большой, но серьезный, поскольку на Тайване живет чуть больше 19 млн избирателей - каждый голос в такой ситуации очень важен, и пока ситуация не в пользу материкового Китая", - констатирует эксперт.

И подчеркивает: расходы США на других территориях не заставят Вашингтон отказаться от своих планов на Дальнем Востоке.
"Американская политика строится в течение многих лет и обострение ситуации на Тайване является частью долгосрочной политики. Поэтому надеяться на то, что США по каким-то причинам - из-за обострения ситуация на Ближнем Востоке или вокруг Украины - уменьшат давление на Тайвань, не приходится. Можем ждать обострения в короткой перспективе с приходом к власти проамериканских сил", - убежден политолог.
В 1949 году остров Тайвань стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне с коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая. Официальный Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая остров одной из своих провинций. В 1992 году на встрече представителей КНР и Тайваня стороны договорились о признании принципа единого Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа.
Более 170 стран, включая ООН и Россию, юридически признают позицию правительства КНР, по которой Тайвань принадлежит Китаю на основе принципа "единого Китая". Китайскую Республику (то есть Тайвань) признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.
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