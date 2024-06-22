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Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной
Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной
В Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в Симферополе возложили первые лица... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T10:01
2024-06-22T11:28
сергей аксенов
крым
история
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
память
фашизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в Симферополе возложили первые лица республики.Он подчеркнул, что пропагандистская машина Запада усиленно продвигает миф о якобы равной виновности СССР и гитлеровской Германии в развязывании войны. О том, что это была "борьба двух тоталитарных режимов"."Мы знаем цену этому вранью, и знаем, чем все в итоге заканчивается: осквернением могил наших предков, возрождением нацизма, бомбардировками мирных городов. Как писал советский поэт Василий Федоров, сердца людей – это "высоты, которых отдавать нельзя". Мы не отдадим наших высот. Победа будет за нами", - подытожил он.Акция "Свеча памяти" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Ялте, Бахчисарае, Севастополе и других городах Крыма.День памяти и скорби закреплен указом президента в июне 1996 года и его ежегодно отмечают 22 июня. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война, унесшая жизни 27 млн человек. В числе погибших как военнослужащие, так и жертвы концлагерей, блокадники и сотни тысяч людей, которые погибли от обстрелов, болезней и голода. В 2024 году в России и других странах отмечается 83-я годовщина этого события.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаНа рассвете 22 июня на Холме Славы в Ялте зажгли свечи памятиВ Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби
https://crimea.ria.ru/20240622/zapad-davno-khotel-ubrat-iz-uchebnikov-v-rf-geroizm-naroda-sssr---patrushev-1138288012.html
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сергей аксенов, крым, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, память, фашизм
Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной

В Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной войне

10:01 22.06.2024 (обновлено: 11:28 22.06.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной войне
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в Симферополе возложили первые лица республики.

"В День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто спас мир от коричневой чумы. Кто не дожил до Победы. Мы скорбим о миллионах жертв нацистского геноцида. В их числе – многие тысячи крымчан", - написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов по итогам мероприятия.

Он подчеркнул, что пропагандистская машина Запада усиленно продвигает миф о якобы равной виновности СССР и гитлеровской Германии в развязывании войны. О том, что это была "борьба двух тоталитарных режимов".
"Мы знаем цену этому вранью, и знаем, чем все в итоге заканчивается: осквернением могил наших предков, возрождением нацизма, бомбардировками мирных городов. Как писал советский поэт Василий Федоров, сердца людей – это "высоты, которых отдавать нельзя". Мы не отдадим наших высот. Победа будет за нами", - подытожил он.
Акция "Свеча памяти" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Ялте, Бахчисарае, Севастополе и других городах Крыма.
День памяти и скорби закреплен указом президента в июне 1996 года и его ежегодно отмечают 22 июня. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война, унесшая жизни 27 млн человек. В числе погибших как военнослужащие, так и жертвы концлагерей, блокадники и сотни тысяч людей, которые погибли от обстрелов, болезней и голода. В 2024 году в России и других странах отмечается 83-я годовщина этого события.
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