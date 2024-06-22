https://crimea.ria.ru/20240622/ne-otdadim-vysot-v-krymu-pochtili-pamyat-pogibshikh-v-velikoy-otechestvennoy-1138288153.html

Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной

Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной

В Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в Симферополе возложили первые лица... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T10:01

2024-06-22T10:01

2024-06-22T11:28

сергей аксенов

крым

история

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

память

фашизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/16/1138288241_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5394f69fdd55dad1f367e33dfcc6c003.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в Симферополе возложили первые лица республики.Он подчеркнул, что пропагандистская машина Запада усиленно продвигает миф о якобы равной виновности СССР и гитлеровской Германии в развязывании войны. О том, что это была "борьба двух тоталитарных режимов"."Мы знаем цену этому вранью, и знаем, чем все в итоге заканчивается: осквернением могил наших предков, возрождением нацизма, бомбардировками мирных городов. Как писал советский поэт Василий Федоров, сердца людей – это "высоты, которых отдавать нельзя". Мы не отдадим наших высот. Победа будет за нами", - подытожил он.Акция "Свеча памяти" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошла в Ялте, Бахчисарае, Севастополе и других городах Крыма.День памяти и скорби закреплен указом президента в июне 1996 года и его ежегодно отмечают 22 июня. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война, унесшая жизни 27 млн человек. В числе погибших как военнослужащие, так и жертвы концлагерей, блокадники и сотни тысяч людей, которые погибли от обстрелов, болезней и голода. В 2024 году в России и других странах отмечается 83-я годовщина этого события.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаНа рассвете 22 июня на Холме Славы в Ялте зажгли свечи памятиВ Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби

https://crimea.ria.ru/20240622/zapad-davno-khotel-ubrat-iz-uchebnikov-v-rf-geroizm-naroda-sssr---patrushev-1138288012.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, память, фашизм