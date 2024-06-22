https://crimea.ria.ru/20240622/putin-vozlozhil-tsvety-k-mogile-neizvestnogo-soldata-v-den-pamyati-i-skorbi-1138290269.html

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T12:22

2024-06-22T12:22

2024-06-22T12:22

владимир путин (политик)

история

москва

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память

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент РИА Новости.Традиционная церемония прошла в Александровском саду.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз.Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.К мемориальной акции "Свеча памяти" в День памяти и скорби традиционно присоединяются разные города мира. В эту субботу акция прошла также в Симферополе, Севастополе, Ялте, Бахчисарае и других города Крыма.День памяти и скорби закреплен указом президента в июне 1996 года и его ежегодно отмечают 22 июня. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война, унесшая жизни 27 млн человек. В числе погибших как военнослужащие, так и жертвы концлагерей, блокадники и сотни тысяч людей, которые погибли от обстрелов, болезней и голода. В 2024 году в России и других странах отмечается 83-я годовщина этого события.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаНе отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой ОтечественнойНа телебашне в Симферополе включат подсветку в День памяти и скорби

https://crimea.ria.ru/20240622/ne-otdadim-vysot-v-krymu-pochtili-pamyat-pogibshikh-v-velikoy-otechestvennoy-1138288153.html

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владимир путин (политик), история, москва, великая отечественная война, память, новости