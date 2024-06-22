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Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений
Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений
Военные учения со стрельбой проведут в Новороссийске 22 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T09:42
2024-06-22T09:42
новороссийск
учения
безопасность
армия и флот
вооруженные силы россии
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой проведут в Новороссийске 22 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской базы.По информации НВМБ, в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Военные учения вооруженные силы РФ регулярно проводят на территории Новороссийска, Крыма и Севастополя. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности, который предусматривает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 кмКак Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
новороссийск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новороссийск, учения, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии, краснодарский край, новости
Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений

Учения по отражению нападения БЭКов и дронов проведут в Новороссийске в субботу

09:42 22.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой проведут в Новороссийске 22 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской базы.
"В период с 11:00 до 13:00 22 июня 2024 г. запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", – говорится в сообщении.
По информации НВМБ, в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Военные учения вооруженные силы РФ регулярно проводят на территории Новороссийска, Крыма и Севастополя. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности, который предусматривает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
 
НовороссийскУченияБезопасностьАрмия и флотВооруженные силы РоссииКраснодарский крайНовости
 
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Заголовок открываемого материала
09:42Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений
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