https://crimea.ria.ru/20240622/ataka-bezekipazhnykh-katerov-v-novorossiyske-budet-gromko-iz-za-ucheniy-1138287868.html

Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений

Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений

Военные учения со стрельбой проведут в Новороссийске 22 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T09:42

2024-06-22T09:42

2024-06-22T09:42

новороссийск

учения

безопасность

армия и флот

вооруженные силы россии

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой проведут в Новороссийске 22 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской базы.По информации НВМБ, в ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Военные учения вооруженные силы РФ регулярно проводят на территории Новороссийска, Крыма и Севастополя. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности, который предусматривает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 кмКак Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии, краснодарский край, новости