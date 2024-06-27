Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240627/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1138404255.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе перестал звучать сигнал воздушной тревоги, угроза ракетной опасности снята, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T20:00
2024-06-27T20:01
воздушная тревога в севастополе
севастополь
михаил развожаев
новости
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе перестал звучать сигнал воздушной тревоги, угроза ракетной опасности снята, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога из-за угрозы баллистики была объявлена в 15:11. Сирена звучала больше 20 минут.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.Читайте также на РИА Новости Крым:МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMSВ Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасностиНовые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность республики крым и севастополя
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отбой воздушной тревоги

20:00 27.06.2024 (обновлено: 20:01 27.06.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе перестал звучать сигнал воздушной тревоги, угроза ракетной опасности снята, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога из-за угрозы баллистики была объявлена в 15:11. Сирена звучала больше 20 минут.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольМихаил РазвожаевНовостиБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:04Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год
20:44В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
20:23Животное укусило подростка в Судаке во время фотографирования
20:11Покупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются
20:00Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:53Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты
19:41В Севастополе объявлена воздушная тревога
19:23Частные и госучреждения Севастополя обяжут пускать людей во время тревоги
19:10Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе
18:52Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами
18:41Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ
18:28В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи
18:10В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту
18:05В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
17:50Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев
17:48В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа
17:35В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ
17:16Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка
17:02Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
16:55Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку
Лента новостейМолния