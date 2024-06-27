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Угроза баллистики: в Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Угроза баллистики: в Севастополе объявлена воздушная тревога
Угроза баллистики: в Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Угроза баллистики: в Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T15:10
2024-06-27T15:13
севастополь
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой ГурьевойЕще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связь
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96
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севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, крым
Угроза баллистики: в Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики - Развожаев

15:10 27.06.2024 (обновлено: 15:13 27.06.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем!!! Угроза! Баллистика! Срочно принять меры безопасности", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;
- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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СевастопольМихаил РазвожаевВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоНовости КрымаКрым
 
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