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В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии
В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии
Природоохранная прокуратура выявила экологические нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму – в Судаке и Ленинском районе, передает пресс-служб... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T21:31
2024-06-27T21:31
прокуратура республики крым
судак
ленинский район
экология
происшествия
новости крыма
коап
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Природоохранная прокуратура выявила экологические нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму – в Судаке и Ленинском районе, передает пресс-служб надзорного ведомства.Кроме того, предприятия не оформили паспорта на отходы и не вели их учет и не внесили плату на негативное воздействие на окружающую среду. В адрес руководителей рыбхозяйств внесено сразу семь представлений об устранении нарушений закона. Виновных лиц привлекут к административной ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуЗа лов рыбы в природном парке Крыма браконьеру грозит два года тюрьмыФорель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии
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прокуратура республики крым, судак, ленинский район, экология, происшествия, новости крыма, коап
В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии

Прокуратура выявила нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму

21:31 27.06.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура выявила нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму
Прокуратура выявила нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Природоохранная прокуратура выявила экологические нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму – в Судаке и Ленинском районе, передает пресс-служб надзорного ведомства.

"Рыбоводными хозяйствами при осуществлении деятельности в водоохранной зоне Черного моря допущено размещение отвалов грунта, захламление территории хозяйств строительными отходами", – сказано в сообщении.

Кроме того, предприятия не оформили паспорта на отходы и не вели их учет и не внесили плату на негативное воздействие на окружающую среду. В адрес руководителей рыбхозяйств внесено сразу семь представлений об устранении нарушений закона. Виновных лиц привлекут к административной ответственности.
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Прокуратура Республики КрымСудакЛенинский районЭкологияПроисшествияНовости КрымаКоАП
 
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