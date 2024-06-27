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В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии
В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии
Природоохранная прокуратура выявила экологические нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму – в Судаке и Ленинском районе, передает пресс-служб... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T21:31
2024-06-27T21:31
2024-06-27T21:31
прокуратура республики крым
судак
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коап
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Природоохранная прокуратура выявила экологические нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму – в Судаке и Ленинском районе, передает пресс-служб надзорного ведомства.Кроме того, предприятия не оформили паспорта на отходы и не вели их учет и не внесили плату на негативное воздействие на окружающую среду. В адрес руководителей рыбхозяйств внесено сразу семь представлений об устранении нарушений закона. Виновных лиц привлекут к административной ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуЗа лов рыбы в природном парке Крыма браконьеру грозит два года тюрьмыФорель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, судак, ленинский район, экология, происшествия, новости крыма, коап
В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии
Прокуратура выявила нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму