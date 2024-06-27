https://crimea.ria.ru/20240627/v-krymu-nakazhut-rybovodnye-khozyaystva-za-musor-i-vred-ekologii-1138411513.html

В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии

В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии

Природоохранная прокуратура выявила экологические нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму – в Судаке и Ленинском районе, передает пресс-служб... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T21:31

2024-06-27T21:31

2024-06-27T21:31

прокуратура республики крым

судак

ленинский район

экология

происшествия

новости крыма

коап

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Природоохранная прокуратура выявила экологические нарушения в работе двух рыбоводных хозяйств в Крыму – в Судаке и Ленинском районе, передает пресс-служб надзорного ведомства.Кроме того, предприятия не оформили паспорта на отходы и не вели их учет и не внесили плату на негативное воздействие на окружающую среду. В адрес руководителей рыбхозяйств внесено сразу семь представлений об устранении нарушений закона. Виновных лиц привлекут к административной ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуЗа лов рыбы в природном парке Крыма браконьеру грозит два года тюрьмыФорель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии

судак

ленинский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, судак, ленинский район, экология, происшествия, новости крыма, коап