https://crimea.ria.ru/20240627/glavnye-novosti-kryma-27-iyunya-1138417241.html

Главные новости Крыма: 27 июня

Главные новости Крыма: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Главные новости Крыма: 27 июня

Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя провел губернатор региона Михаил Развожаев. Все пляжи Большой Ялты снова открыты для купания... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T22:03

2024-06-27T22:03

2024-06-27T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя провел губернатор региона Михаил Развожаев. Все пляжи Большой Ялты снова открыты для купания. Экс-чиновник Севастополя осужден за взятку. После ракетной атаки в море в Севастополе обнаружили три неразорвавшихся боеприпаса. От трассы "Таврида" строят новую дорогу. Крымские спортсмены привезли семь медалей с Игр БРИКС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Чрезвычайное заседание Заксобрания СевастополяГубернатор Севастополя провел чрезвычайное заседание Законодательного собрания региона, на котором сообщил о принятых решениях в связи с атакой ВСУ на Севастополь 23 июня. Систему оповещения в городе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности, для чего появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. При этом пляжи в регионе закрывать не будут, а вход в Балаклавскую бухту будет закрываться на ночное время. Частные и государственные учреждения Севастополя будут обязаны пускать людей во время сигнала "воздушная тревога" – соответствующий указ в ближайшее время подпишет губернатор. В общественном транспорте города появятся "тревожные" аптечки, а в парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи.Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов в СевастополеПосле атаки ВСУ на Севастополь водолазы обнаружили в море три неразорвавшихся кассетных боеприпаса. На пляже "Учкуевка" работают сотрудники специализированного отряда МЧС России. Уже обследована половина запланированного района поиска. За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса. Всего с начала поиска – три. Их уничтожают на месте при соблюдении мер безопасности.Суд над экс-чиновником Севастополя за взяткуЗа получение взятки в размере почти 1,7 млн рублей к восьми годам лишения свободы приговорен руководитель Госжилнадзора Севастополя. Занимая руководящую должность, он потребовал взятку от представителя двух управляющих компаний, угрожая умышленно выявлять в их деятельности множество нарушений. В итоге получил согласие на свои условия.Новая дорога от трассы "Таврида"Новую дорогу от трассы "Таврида" к курортам восточного Крыма на участке Льговское – Грушевка – Судак строят в Крыму. Она является одним из трех съездов с "Тавриды" к побережью и должна значительно сократить путь от трассы "Таврида" до Судака. В рамках первоначального этапа дорожники устраивают первую ее часть – 9 километров к Грушевке. Дальше подрядчик перейдет к реализации следующих двух этапов строительства – обход Грушевки, Переваловки и Дачного.Открытие пляжей Ялты для купанияРанее закрытые для купания из-за аварии на канализационном коллекторе пляжи Большой Ялты снова открыты. Днем раньше отдыхать разрешила на пляжах поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты. Закрытыми оставались прибрежные зоны Фороса, Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубого залива и Гаспры за исключением пляжей санатория "Днепр". В четверг глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что все пляжи Южного берега Крыма открыты.Семь медалей на играх БРИКСПять золотых и две серебряные медали с V Игр БРИКС, которые проходили в Казани, привезли домой крымские спортсмены.Художественная гимнастка Нонна Нянина победила в командном зачете, заняла второе место в групповых упражнениях в многоборье, а в групповых упражнениях с обручем взяла "золото".Спортсмен Эмин Сефершаев завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе. Золотая медаль в вольной борьбе у спортсмена Анзора Закуева. Расул Адуев стал первым в вольном стиле по борьбе на поясах.

https://crimea.ria.ru/20240627/krizis-minoval-ranennye-na-plyazhe-v-sevastopole-deti-idut-na-popravku-1138410070.html

https://crimea.ria.ru/20240627/v-sevastopole-poyavitsya-okolo-600-novykh-ukrytiy-blindazhnogo-tipa-1138412031.html

https://crimea.ria.ru/20240627/migrant-szheg-muzhchinu-v-yalte-bastrykin-vzyal-na-kontrol-ubiystvo--1138400381.html

https://crimea.ria.ru/20240627/pokupay-krymskoe-tseny-na-frukty-i-yagody-snizhayutsya-1138415734.html

https://crimea.ria.ru/20240627/kachestvo-morskoy-vody-na-plyazhakh-yuzhnogo-berega-kryma-kak-uznat-turistam-1138396954.html

https://crimea.ria.ru/20240627/aksenov-rekomendoval-initsiirovat-vygovory-glavam-kerchi-i-feodosii-1138399470.html

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