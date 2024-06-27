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Главные новости Крыма: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Главные новости Крыма: 27 июня
Главные новости Крыма: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Главные новости Крыма: 27 июня
Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя провел губернатор региона Михаил Развожаев. Все пляжи Большой Ялты снова открыты для купания... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T22:03
2024-06-27T20:29
главное за день
новости крыма
севастополь
михаил развожаев
пляжи крыма
ялта
взятка
трасса таврида
игры брикс
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя провел губернатор региона Михаил Развожаев. Все пляжи Большой Ялты снова открыты для купания. Экс-чиновник Севастополя осужден за взятку. После ракетной атаки в море в Севастополе обнаружили три неразорвавшихся боеприпаса. От трассы "Таврида" строят новую дорогу. Крымские спортсмены привезли семь медалей с Игр БРИКС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Чрезвычайное заседание Заксобрания СевастополяГубернатор Севастополя провел чрезвычайное заседание Законодательного собрания региона, на котором сообщил о принятых решениях в связи с атакой ВСУ на Севастополь 23 июня. Систему оповещения в городе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности, для чего появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. При этом пляжи в регионе закрывать не будут, а вход в Балаклавскую бухту будет закрываться на ночное время. Частные и государственные учреждения Севастополя будут обязаны пускать людей во время сигнала "воздушная тревога" – соответствующий указ в ближайшее время подпишет губернатор. В общественном транспорте города появятся "тревожные" аптечки, а в парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи.Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов в СевастополеПосле атаки ВСУ на Севастополь водолазы обнаружили в море три неразорвавшихся кассетных боеприпаса. На пляже "Учкуевка" работают сотрудники специализированного отряда МЧС России. Уже обследована половина запланированного района поиска. За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса. Всего с начала поиска – три. Их уничтожают на месте при соблюдении мер безопасности.Суд над экс-чиновником Севастополя за взяткуЗа получение взятки в размере почти 1,7 млн рублей к восьми годам лишения свободы приговорен руководитель Госжилнадзора Севастополя. Занимая руководящую должность, он потребовал взятку от представителя двух управляющих компаний, угрожая умышленно выявлять в их деятельности множество нарушений. В итоге получил согласие на свои условия.Новая дорога от трассы "Таврида"Новую дорогу от трассы "Таврида" к курортам восточного Крыма на участке Льговское – Грушевка – Судак строят в Крыму. Она является одним из трех съездов с "Тавриды" к побережью и должна значительно сократить путь от трассы "Таврида" до Судака. В рамках первоначального этапа дорожники устраивают первую ее часть – 9 километров к Грушевке. Дальше подрядчик перейдет к реализации следующих двух этапов строительства – обход Грушевки, Переваловки и Дачного.Открытие пляжей Ялты для купанияРанее закрытые для купания из-за аварии на канализационном коллекторе пляжи Большой Ялты снова открыты. Днем раньше отдыхать разрешила на пляжах поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты. Закрытыми оставались прибрежные зоны Фороса, Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубого залива и Гаспры за исключением пляжей санатория "Днепр". В четверг глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что все пляжи Южного берега Крыма открыты.Семь медалей на играх БРИКСПять золотых и две серебряные медали с V Игр БРИКС, которые проходили в Казани, привезли домой крымские спортсмены.Художественная гимнастка Нонна Нянина победила в командном зачете, заняла второе место в групповых упражнениях в многоборье, а в групповых упражнениях с обручем взяла "золото".Спортсмен Эмин Сефершаев завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе. Золотая медаль в вольной борьбе у спортсмена Анзора Закуева. Расул Адуев стал первым в вольном стиле по борьбе на поясах.
https://crimea.ria.ru/20240627/krizis-minoval-ranennye-na-plyazhe-v-sevastopole-deti-idut-na-popravku-1138410070.html
https://crimea.ria.ru/20240627/v-sevastopole-poyavitsya-okolo-600-novykh-ukrytiy-blindazhnogo-tipa-1138412031.html
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севастополь
ялта
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главное за день, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, пляжи крыма, ялта, взятка, трасса таврида, игры брикс, судак
Главные новости Крыма: 27 июня

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 27 июня

22:03 27.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя провел губернатор региона Михаил Развожаев. Все пляжи Большой Ялты снова открыты для купания. Экс-чиновник Севастополя осужден за взятку. После ракетной атаки в море в Севастополе обнаружили три неразорвавшихся боеприпаса. От трассы "Таврида" строят новую дорогу. Крымские спортсмены привезли семь медалей с Игр БРИКС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Чрезвычайное заседание Заксобрания Севастополя

Губернатор Севастополя провел чрезвычайное заседание Законодательного собрания региона, на котором сообщил о принятых решениях в связи с атакой ВСУ на Севастополь 23 июня. Систему оповещения в городе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности, для чего появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. При этом пляжи в регионе закрывать не будут, а вход в Балаклавскую бухту будет закрываться на ночное время. Частные и государственные учреждения Севастополя будут обязаны пускать людей во время сигнала "воздушная тревога" – соответствующий указ в ближайшее время подпишет губернатор. В общественном транспорте города появятся "тревожные" аптечки, а в парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи.
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16:55
Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку

Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов в Севастополе

После атаки ВСУ на Севастополь водолазы обнаружили в море три неразорвавшихся кассетных боеприпаса. На пляже "Учкуевка" работают сотрудники специализированного отряда МЧС России. Уже обследована половина запланированного района поиска. За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса. Всего с начала поиска – три. Их уничтожают на месте при соблюдении мер безопасности.
Табличка При обстреле в укрытие в поселке Ясное пригорода Докучаевска возле линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
17:48
В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа

Суд над экс-чиновником Севастополя за взятку

За получение взятки в размере почти 1,7 млн рублей к восьми годам лишения свободы приговорен руководитель Госжилнадзора Севастополя. Занимая руководящую должность, он потребовал взятку от представителя двух управляющих компаний, угрожая умышленно выявлять в их деятельности множество нарушений. В итоге получил согласие на свои условия.
Уголовный кодекс
14:18
Мигрант сжег мужчину в Ялте: Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве

Новая дорога от трассы "Таврида"

Новую дорогу от трассы "Таврида" к курортам восточного Крыма на участке Льговское – Грушевка – Судак строят в Крыму. Она является одним из трех съездов с "Тавриды" к побережью и должна значительно сократить путь от трассы "Таврида" до Судака. В рамках первоначального этапа дорожники устраивают первую ее часть – 9 километров к Грушевке. Дальше подрядчик перейдет к реализации следующих двух этапов строительства – обход Грушевки, Переваловки и Дачного.
Цены в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
20:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Покупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются

Открытие пляжей Ялты для купания

Ранее закрытые для купания из-за аварии на канализационном коллекторе пляжи Большой Ялты снова открыты. Днем раньше отдыхать разрешила на пляжах поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты. Закрытыми оставались прибрежные зоны Фороса, Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубого залива и Гаспры за исключением пляжей санатория "Днепр". В четверг глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что все пляжи Южного берега Крыма открыты.
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
12:14Радио "Спутник в Крыму"
Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам

Семь медалей на играх БРИКС

Пять золотых и две серебряные медали с V Игр БРИКС, которые проходили в Казани, привезли домой крымские спортсмены.
Художественная гимнастка Нонна Нянина победила в командном зачете, заняла второе место в групповых упражнениях в многоборье, а в групповых упражнениях с обручем взяла "золото".
Спортсмен Эмин Сефершаев завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе. Золотая медаль в вольной борьбе у спортсмена Анзора Закуева. Расул Адуев стал первым в вольном стиле по борьбе на поясах.
Совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым
13:43
Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии
 
Главное за деньНовости КрымаСевастопольМихаил РазвожаевПляжи КрымаЯлтаВзяткаТрасса ТавридаИгры БРИКССудак
 
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22:34Главное за день: 27 июня
22:21Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане
22:03Главные новости Крыма: 27 июня
21:43Глава Совета муфтиев РФ за свой счет построит мечеть в Ленинском районе
21:31В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии
21:04Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год
20:44В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
20:23Животное укусило подростка в Судаке во время фотографирования
20:11Покупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются
20:00Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:53Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты
19:41В Севастополе объявлена воздушная тревога
19:23Частные и госучреждения Севастополя обяжут пускать людей во время тревоги
19:10Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе
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18:28В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи
18:10В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту
18:05В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
17:50Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев
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