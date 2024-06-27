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Главное за день: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Главное за день: 27 июня
Главное за день: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Главное за день: 27 июня
Дмитрий Медведев высказал мнение о мирном предложении России по украинскому конфликту. Москва осудила попытку военного переворота в Боливии. В Республике Коми... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T22:34
2024-06-27T22:34
новости
главное за день
россия
боливия
конго
дмитрий медведев
украина
переговоры
республика коми
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Дмитрий Медведев высказал мнение о мирном предложении России по украинскому конфликту. Москва осудила попытку военного переворота в Боливии. В Республике Коми ввели режим ЧС. Россия нанесла удар "Кинжалом" по аэродромам на Украине. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Срочный характер мирного предложения России по украинскому конфликтуЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что мирное предложение России по украинскому конфликту носит срочный характер. Последующие переговоры будут происходить на худших для Киева условиях. Медведев напомнил, что РФ готова к переговорам, основанных на двух основных позициях: Киев должен признать факт изменения положения дел на земле и в Конституции РФ, куда вошли новые регионы, а также провозгласить нейтралитет и невступление в недружественный РФ военный блок НАТО.Отношения России и Республики КонгоПрезидент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с официальным визитом. Путин отметил, что торгово-экономические связи двух стран заметно развиваются и наградил африканского коллегу орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго.Со своей стороны Дени Сассу-Нгессо заявил, что в ходе визита будут изучены возможности выйти на новый уровень в отношениях двух стран.Попытка военного переворота в БоливииВоенные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по информации местных СМИ, был уволен с поста командующего армией, попытались прорваться в президентский дворец.Во время беспорядков на площади Ла-Паса боливийский лидер был на своем рабочем месте, во дворце. Он обратился к нации и назначил новое военное командование. Генералы призвали солдат покинуть площадь. Их приказ был выполнен.В российском МИД заявили, что Москва решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии и предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны.Режим ЧС в Республике КомиПосле крушения поезда Воркута-Новороссийск, во время которого пострадали более 40 пассажиров, в Республике Коми введен режим чрезвычайной ситуации. В одном из вагонов находилась 14-летняя девочка. Ее состояние остается крайне тяжелым. Ребенка вместе с родителями вертолетом отправят на лечение в Сыктывкар. Вместе с ними на лечение отправится и мужчина, у которого компрессионный перелом позвоночника. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное. Утром в четверг пассажиры поезда были отправлены в пункты назначения по специальному графику.Удар "Кинжалом" по аэродромам на УкраинеГрупповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами нанесли Вооруженные силы России по аэродромам Украины. На них ВСУ планировали размещение самолетов западных стран. В Минобороны РФ сообщили, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
https://crimea.ria.ru/20240627/status-veterana-v-novykh-regionakh-smogut-poluchit-vrachi-i-korrespondenty-1138410983.html
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россия
боливия
конго
украина
республика коми
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новости, главное за день, россия, боливия, конго, дмитрий медведев, украина, переговоры, республика коми, гиперзвуковые ракеты "кинжал"
Главное за день: 27 июня

Главные события и заявления четверга, 27 июня

22:34 27.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Дмитрий Медведев высказал мнение о мирном предложении России по украинскому конфликту. Москва осудила попытку военного переворота в Боливии. В Республике Коми ввели режим ЧС. Россия нанесла удар "Кинжалом" по аэродромам на Украине. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Срочный характер мирного предложения России по украинскому конфликту

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что мирное предложение России по украинскому конфликту носит срочный характер. Последующие переговоры будут происходить на худших для Киева условиях. Медведев напомнил, что РФ готова к переговорам, основанных на двух основных позициях: Киев должен признать факт изменения положения дел на земле и в Конституции РФ, куда вошли новые регионы, а также провозгласить нейтралитет и невступление в недружественный РФ военный блок НАТО.

Отношения России и Республики Конго

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с официальным визитом. Путин отметил, что торгово-экономические связи двух стран заметно развиваются и наградил африканского коллегу орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго.
Со своей стороны Дени Сассу-Нгессо заявил, что в ходе визита будут изучены возможности выйти на новый уровень в отношениях двух стран.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
19:53
Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты

Попытка военного переворота в Боливии

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по информации местных СМИ, был уволен с поста командующего армией, попытались прорваться в президентский дворец.
Во время беспорядков на площади Ла-Паса боливийский лидер был на своем рабочем месте, во дворце. Он обратился к нации и назначил новое военное командование. Генералы призвали солдат покинуть площадь. Их приказ был выполнен.
В российском МИД заявили, что Москва решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии и предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны.

Режим ЧС в Республике Коми

После крушения поезда Воркута-Новороссийск, во время которого пострадали более 40 пассажиров, в Республике Коми введен режим чрезвычайной ситуации. В одном из вагонов находилась 14-летняя девочка. Ее состояние остается крайне тяжелым. Ребенка вместе с родителями вертолетом отправят на лечение в Сыктывкар. Вместе с ними на лечение отправится и мужчина, у которого компрессионный перелом позвоночника. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное. Утром в четверг пассажиры поезда были отправлены в пункты назначения по специальному графику.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
18:41
Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ

Удар "Кинжалом" по аэродромам на Украине

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами нанесли Вооруженные силы России по аэродромам Украины. На них ВСУ планировали размещение самолетов западных стран. В Минобороны РФ сообщили, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
14:52
Бьем врага по всем фронтам: в зоне СВО уничтожено 1955 боевиков
 
НовостиГлавное за деньРоссияБоливияКонгоДмитрий МедведевУкраинаПереговорыРеспублика КомиГиперзвуковые ракеты "Кинжал"
 
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