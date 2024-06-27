https://crimea.ria.ru/20240627/glavnoe-za-den-27-iyunya-1138417879.html

Главное за день: 27 июня

Главное за день: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Главное за день: 27 июня

Дмитрий Медведев высказал мнение о мирном предложении России по украинскому конфликту. Москва осудила попытку военного переворота в Боливии. В Республике Коми... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T22:34

2024-06-27T22:34

2024-06-27T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Дмитрий Медведев высказал мнение о мирном предложении России по украинскому конфликту. Москва осудила попытку военного переворота в Боливии. В Республике Коми ввели режим ЧС. Россия нанесла удар "Кинжалом" по аэродромам на Украине. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Срочный характер мирного предложения России по украинскому конфликтуЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что мирное предложение России по украинскому конфликту носит срочный характер. Последующие переговоры будут происходить на худших для Киева условиях. Медведев напомнил, что РФ готова к переговорам, основанных на двух основных позициях: Киев должен признать факт изменения положения дел на земле и в Конституции РФ, куда вошли новые регионы, а также провозгласить нейтралитет и невступление в недружественный РФ военный блок НАТО.Отношения России и Республики КонгоПрезидент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с официальным визитом. Путин отметил, что торгово-экономические связи двух стран заметно развиваются и наградил африканского коллегу орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго.Со своей стороны Дени Сассу-Нгессо заявил, что в ходе визита будут изучены возможности выйти на новый уровень в отношениях двух стран.Попытка военного переворота в БоливииВоенные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по информации местных СМИ, был уволен с поста командующего армией, попытались прорваться в президентский дворец.Во время беспорядков на площади Ла-Паса боливийский лидер был на своем рабочем месте, во дворце. Он обратился к нации и назначил новое военное командование. Генералы призвали солдат покинуть площадь. Их приказ был выполнен.В российском МИД заявили, что Москва решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии и предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны.Режим ЧС в Республике КомиПосле крушения поезда Воркута-Новороссийск, во время которого пострадали более 40 пассажиров, в Республике Коми введен режим чрезвычайной ситуации. В одном из вагонов находилась 14-летняя девочка. Ее состояние остается крайне тяжелым. Ребенка вместе с родителями вертолетом отправят на лечение в Сыктывкар. Вместе с ними на лечение отправится и мужчина, у которого компрессионный перелом позвоночника. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное. Утром в четверг пассажиры поезда были отправлены в пункты назначения по специальному графику.Удар "Кинжалом" по аэродромам на УкраинеГрупповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами нанесли Вооруженные силы России по аэродромам Украины. На них ВСУ планировали размещение самолетов западных стран. В Минобороны РФ сообщили, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

https://crimea.ria.ru/20240627/status-veterana-v-novykh-regionakh-smogut-poluchit-vrachi-i-korrespondenty-1138410983.html

https://crimea.ria.ru/20240627/dvoe-detey-raneny-v-gorlovke-v-rezultate-obstrela-vsu-1138412919.html

https://crimea.ria.ru/20240627/bem-vraga-po-vsem-frontam-v-zone-svo-unichtozheno-1955-boevikov-1138401461.html

россия

боливия

конго

украина

республика коми

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, главное за день, россия, боливия, конго, дмитрий медведев, украина, переговоры, республика коми, гиперзвуковые ракеты "кинжал"