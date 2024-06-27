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Мы прибыли в Россию изучать возможности – глава Республики Конго - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Мы прибыли в Россию изучать возможности – глава Республики Конго
Мы прибыли в Россию изучать возможности – глава Республики Конго - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Мы прибыли в Россию изучать возможности – глава Республики Конго
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с официальным визитом. В ходе... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T16:05
2024-06-27T16:05
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с официальным визитом. В ходе переговоров в присутствии журналистов он отметил, что торгово-экономические связи двух стран заметно развиваются.Владимир Путин наградил своего африканского коллегу орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго. В этом году два государства отмечают 60-летие установления дипломатических отношений."Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы для 60 лет в будущем, чтобы заложить основы нашего сотрудничества в будущие годы", – сказал Дени Сассу-Нгессо.Президент Республики Конго заявил о желании провести переговоры по вопросам обороны, развития экономики и другим сферам сотрудничества. Российский лидер отметил, что хорошие отношения с президентом Конго у россиян сложились еще в советские времена.Президент Конго дважды принимал участие в саммитах "Россия - Африка", которые проходили в Санкт-Петербурге. По итогам саммита в 2024 года Россия и страны Африки договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также последовательно переходить на национальные валюты во взаиморасчетах. Россия взяла на себя обязательства безвозмездно поставить беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку.Читайте также на РИА Новости Крым:Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - экспертЗапорожская область будет отправлять зерно в АфрикуСевастополь наладит торговлю с Африкой
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РИА Новости Крым
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новости, владимир путин (политик), россия, конго, политика, в мире, сотрудничество, африка
Мы прибыли в Россию изучать возможности – глава Республики Конго

Путин встретился в Кремле с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

16:05 27.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с официальным визитом. В ходе переговоров в присутствии журналистов он отметил, что торгово-экономические связи двух стран заметно развиваются.

"Имею в виду и политический уровень, и в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи. Мы благодарны вам за совместную работу на международной арене. У нас в целом все получается", – заявил он.

Владимир Путин наградил своего африканского коллегу орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго. В этом году два государства отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.
"Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы для 60 лет в будущем, чтобы заложить основы нашего сотрудничества в будущие годы", – сказал Дени Сассу-Нгессо.
Президент Республики Конго заявил о желании провести переговоры по вопросам обороны, развития экономики и другим сферам сотрудничества. Российский лидер отметил, что хорошие отношения с президентом Конго у россиян сложились еще в советские времена.

"Хочу напомнить, что вы еще в советские времена посещали нашу страну, у нас с вами очень хорошие, добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне. Вы лично очень много сделали для развития российско-конголезских отношений", – подчеркнул президент.

Президент Конго дважды принимал участие в саммитах "Россия - Африка", которые проходили в Санкт-Петербурге. По итогам саммита в 2024 года Россия и страны Африки договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также последовательно переходить на национальные валюты во взаиморасчетах. Россия взяла на себя обязательства безвозмездно поставить беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку.
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