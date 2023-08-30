https://crimea.ria.ru/20230830/afrikanskiy-razvorot-prichiny-sobytiy-v-nigere-i-gabone---ekspert-1131046818.html

Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт

Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт

Саммит Россия - Африка вдохновил африканцев на борьбу за подлинный суверенитет, а расширение БРИКС открывает перед странами континента новые торговые... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T15:17

2023-08-30T15:17

2023-08-30T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Саммит Россия - Африка вдохновил африканцев на борьбу за подлинный суверенитет, а расширение БРИКС открывает перед странами континента новые торговые возможности, что окончательно положило конец однополярной модели, в которой Запад за любое неповиновение мог отрезать Африку от мировых рынков. Такие причины событий в Нигере и Габоне обозначил РИА Новости Крым старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН, кандидат исторических наук Рахимбек Бобохонов.Конец однополярного мира"После саммита Россия - Африка случились события в Нигере. И как оказалось, французы не готовы восстанавливать свое влияние в своих бывших колониях. После этого такая же история повторилась в Габоне - одной их самых благополучных стран Африки", - восстанавливает цепочку событий Бобохонов.Причина несостоятельности Франции в этом вопросе - мизерный и потому несостоятельный военный контингент на местах, но главное - потеря рычагов экономического влияния: Африка осознала факт крушения однополярного мира.Суверенная АфрикаПо мнению Бобохонова, спровоцировать события в африканских странах вполне могли некие внешние прокси-силы, заинтересованные в контроле над африканской нефтью и другими экспортными товарами, при этом вовсе не западные. Однако внутренние подключились на волне борьбы за суверенитет - и это ключевое во всем африканском кейсе.Он также выделяет религиозный фактор: Али бен Бонго Ондимба - мусульманин, тогда как 80% населения страны исповедует христианство. В том числе большинство из рядов восставшей 1,8-тысячной президентской гвардии и двухтысячной добровольческой армии.Эффект домино"Думаю, позиции Франции пошатнулись очень сильно. И более того, события в Нигере и Габоне говорят, что французского влияния как такового уже нет, инструменты влияния перестали работать. Сейчас у них нет такого ресурса, такой силы, чтобы противостоять даже президентской гвардии. В Нигере тоже самое", - констатирует эксперт.По его мнению, аналогичных событий следует ожидать и в других западно-африканских странах. Прежде всего, это могут быть Конго и Камерун. "Эффект домино запущен", - резюмирует Бобохонов.30 августа группа высокопоставленных военных Габона в эфире общественного телевидения объявила об аннулировании результатов президентских и парламентских выборов, прошедших в стране 26 августа. Президента Ондимбу обвинили в "безответственном и непредсказуемом управлении" и заявили, что решили "защитить мир и положить конец существующему режиму". Организаторы переворота также заявили, что границы страны остаются закрытыми до дальнейшего уведомления, а все институты республики распущены. По данным СМИ, помимо военных, к мятежникам присоединились представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии и полиции.В конце июля военные Нигера также объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Читайте также на РИА Новости Крым:Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-АфрикаЛавров объяснил взрывной рост интереса стран к членству в БРИКСНазвана главная ошибка Запада в отношении остального мира

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

попытка переворота в габоне, в мире, новости, рахимбек бобохонов, брикс, саммит россия – африка