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Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт
Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт
Саммит Россия - Африка вдохновил африканцев на борьбу за подлинный суверенитет, а расширение БРИКС открывает перед странами континента новые торговые... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T15:17
2023-08-30T15:17
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попытка переворота в габоне
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новости
рахимбек бобохонов
брикс
саммит россия – африка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Саммит Россия - Африка вдохновил африканцев на борьбу за подлинный суверенитет, а расширение БРИКС открывает перед странами континента новые торговые возможности, что окончательно положило конец однополярной модели, в которой Запад за любое неповиновение мог отрезать Африку от мировых рынков. Такие причины событий в Нигере и Габоне обозначил РИА Новости Крым старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН, кандидат исторических наук Рахимбек Бобохонов.Конец однополярного мира"После саммита Россия - Африка случились события в Нигере. И как оказалось, французы не готовы восстанавливать свое влияние в своих бывших колониях. После этого такая же история повторилась в Габоне - одной их самых благополучных стран Африки", - восстанавливает цепочку событий Бобохонов.Причина несостоятельности Франции в этом вопросе - мизерный и потому несостоятельный военный контингент на местах, но главное - потеря рычагов экономического влияния: Африка осознала факт крушения однополярного мира.Суверенная АфрикаПо мнению Бобохонова, спровоцировать события в африканских странах вполне могли некие внешние прокси-силы, заинтересованные в контроле над африканской нефтью и другими экспортными товарами, при этом вовсе не западные. Однако внутренние подключились на волне борьбы за суверенитет - и это ключевое во всем африканском кейсе.Он также выделяет религиозный фактор: Али бен Бонго Ондимба - мусульманин, тогда как 80% населения страны исповедует христианство. В том числе большинство из рядов восставшей 1,8-тысячной президентской гвардии и двухтысячной добровольческой армии.Эффект домино"Думаю, позиции Франции пошатнулись очень сильно. И более того, события в Нигере и Габоне говорят, что французского влияния как такового уже нет, инструменты влияния перестали работать. Сейчас у них нет такого ресурса, такой силы, чтобы противостоять даже президентской гвардии. В Нигере тоже самое", - констатирует эксперт.По его мнению, аналогичных событий следует ожидать и в других западно-африканских странах. Прежде всего, это могут быть Конго и Камерун. "Эффект домино запущен", - резюмирует Бобохонов.30 августа группа высокопоставленных военных Габона в эфире общественного телевидения объявила об аннулировании результатов президентских и парламентских выборов, прошедших в стране 26 августа. Президента Ондимбу обвинили в "безответственном и непредсказуемом управлении" и заявили, что решили "защитить мир и положить конец существующему режиму". Организаторы переворота также заявили, что границы страны остаются закрытыми до дальнейшего уведомления, а все институты республики распущены. По данным СМИ, помимо военных, к мятежникам присоединились представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии и полиции.В конце июля военные Нигера также объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Читайте также на РИА Новости Крым:Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-АфрикаЛавров объяснил взрывной рост интереса стран к членству в БРИКСНазвана главная ошибка Запада в отношении остального мира
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Галина Оленева
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попытка переворота в габоне, в мире, новости, рахимбек бобохонов, брикс, саммит россия – африка
Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт

Эксперт Бобохонов: Африканские страны движутся к подлинному суверенитету

15:17 30.08.2023
 
© AP Photo Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo Rebecca Blackwell
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Саммит Россия - Африка вдохновил африканцев на борьбу за подлинный суверенитет, а расширение БРИКС открывает перед странами континента новые торговые возможности, что окончательно положило конец однополярной модели, в которой Запад за любое неповиновение мог отрезать Африку от мировых рынков. Такие причины событий в Нигере и Габоне обозначил РИА Новости Крым старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН, кандидат исторических наук Рахимбек Бобохонов.

Конец однополярного мира

"После саммита Россия - Африка случились события в Нигере. И как оказалось, французы не готовы восстанавливать свое влияние в своих бывших колониях. После этого такая же история повторилась в Габоне - одной их самых благополучных стран Африки", - восстанавливает цепочку событий Бобохонов.
Причина несостоятельности Франции в этом вопросе - мизерный и потому несостоятельный военный контингент на местах, но главное - потеря рычагов экономического влияния: Африка осознала факт крушения однополярного мира.
"Саммит придал уверенность, что не все замыкается на Европу и можно ориентироваться на другие направления. Они поняли, что де факто многополярная система уже состоялась, они уже не боятся Запада, отключения от мировых рынков, поскольку теперь есть альтернатива. Можно торговать не только с Западом, но и со странами БРИКС, который расширяется. Для Африки это обнадеживающий фактор", - убежден эксперт.

Суверенная Африка

По мнению Бобохонова, спровоцировать события в африканских странах вполне могли некие внешние прокси-силы, заинтересованные в контроле над африканской нефтью и другими экспортными товарами, при этом вовсе не западные. Однако внутренние подключились на волне борьбы за суверенитет - и это ключевое во всем африканском кейсе.
"Теперь африканские страны пытаются достичь подлинного суверенитета. Они хотят избавиться от колониального прошлого, которое до сих пор есть. Действующий президент Габона Али бен Бонго Ондимба учился в Сорбонне, лоялен Франции, но это становится не актуально. Хотя страна очень благополучна, там высокий индекс человеческого развития и ВВП на душу населения, тем не менее, преобладает какой-то внутренний воинствующий дух, желание независимости, иначе бы они на это не пошли", - считает политолог.
Он также выделяет религиозный фактор: Али бен Бонго Ондимба - мусульманин, тогда как 80% населения страны исповедует христианство. В том числе большинство из рядов восставшей 1,8-тысячной президентской гвардии и двухтысячной добровольческой армии.

Эффект домино

"Думаю, позиции Франции пошатнулись очень сильно. И более того, события в Нигере и Габоне говорят, что французского влияния как такового уже нет, инструменты влияния перестали работать. Сейчас у них нет такого ресурса, такой силы, чтобы противостоять даже президентской гвардии. В Нигере тоже самое", - констатирует эксперт.
По его мнению, аналогичных событий следует ожидать и в других западно-африканских странах. Прежде всего, это могут быть Конго и Камерун. "Эффект домино запущен", - резюмирует Бобохонов.
30 августа группа высокопоставленных военных Габона в эфире общественного телевидения объявила об аннулировании результатов президентских и парламентских выборов, прошедших в стране 26 августа. Президента Ондимбу обвинили в "безответственном и непредсказуемом управлении" и заявили, что решили "защитить мир и положить конец существующему режиму". Организаторы переворота также заявили, что границы страны остаются закрытыми до дальнейшего уведомления, а все институты республики распущены. По данным СМИ, помимо военных, к мятежникам присоединились представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии и полиции.
В конце июля военные Нигера также объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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