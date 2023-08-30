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Военный переворот в Габоне – что известно

Военный переворот в Габоне – что известно - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Военный переворот в Габоне – что известно

Группа высокопоставленных военных Габона объявила об отмене результатов президентских и парламентских выборов, которые состоялись 26 августа, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T10:21

2023-08-30T10:21

2023-08-30T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Группа высокопоставленных военных Габона объявила об отмене результатов президентских и парламентских выборов, которые состоялись 26 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.Действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба, руководивший африканской страной на протяжении 14 лет, был переизбран на третий срок, набрав 64,2% голосов. Главным конкурентом главы государства выступил Альбер Ондо Осса, который набрал 30,7% голосов. В оппозиции заявили, что не согласны с результатами голосования, которое, по их мнению, прошло с нарушениями.После закрытия избирательных участков в стране был введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет. По словам представителя правительства, это было сделано для того, чтобы "не допустить насилия, призывов к нему и распространения ложной информации". Также власти закрыли внешние границы Габона.В среду, после того, как были официально оглашены результаты волеизъявления, военные Габона в эфире общественного телевидения заявили об аннулировании результатов выборов и низложении Ондимбы. Они обвинили главу государства в "безответственном и непредсказуемом управлении" и заявили, что решили "защитить мир и положить конец существующему режиму". Организаторы переворота также заявили, что границы страны остаются закрытыми до дальнейшего уведомления, а все институты республики распущены.По данным СМИ, помимо военных, к мятежникам присоединились представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии и полиции.Габон – государство в Центральной Африке, бывшая колония Франции. Одна из наиболее богатых нефтью стран Африки, благодаря чему обладает четвертым по величине валовым внутренним продуктом среди всех государств континента. Также на территории страны имеются богатые залежи природного газа, марганца и урановой руды. В то же время из-за неравномерного распределения доходов около трети населения Габона остается очень бедной.В январе 2019 года военные Габона пытались осуществить переворот, однако верные властям силы подавили путч.Как отмечает The Guardian, в случае успеха нынешний мятеж в Габоне станет восьмым по счету путчем в Западной и Центральной Африке за последние три года. Ранее произошли государственные перевороты в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Чаде, Нигере.

габон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

габон, в мире, новости, попытка переворота в габоне