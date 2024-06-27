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В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T19:41
2024-06-27T19:41
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
новости
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве рассказали о состоянии раненых при атаке на Севастополь детейПри атаке ВСУ на пляж в Севастополе пострадали два жителя Курской областиНеразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атаки
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, новости, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

19:41 27.06.2024
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;
- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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Воздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевНовостиКрымСевастопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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