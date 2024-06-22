В Москве прощаются с погибшим военкором Никитой Цицаги
В Москве проходит церемония прощания с погибшим военкором Никитой Цицаги
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрощание с военным фотокорреспондентом News.ru Н. Цицаги
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Москве прощаются с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром. Как пишет РИА Новости, церемония прощания проходит в зале ЦКБ Управления делами президента РФ.
Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб при атаке украинских боевиков по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике.
Проститься с журналистом прибыли его родственники, друзья, военкоры, журналисты. Венки на похороны направили родные и близкие военкора, итальянские друзья Цицаги, "Национальная Медиа Группа", телеканал "Звезда", коллеги из News.ru, разведрота 103-го полка.
Никита Цицаги освещал события в зоне СВО с марта 2022 года, регулярно посещал Донецкую Народную Республику. Погиб при исполнении профессионального долга.
13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.
11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.
В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.
В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
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