https://crimea.ria.ru/20240622/v-moskve-proschayutsya-s-pogibshim-voenkorom-nikitoy-tsitsagi-1138290753.html

В Москве прощаются с погибшим военкором Никитой Цицаги

В Москве прощаются с погибшим военкором Никитой Цицаги - РИА Новости Крым, 22.06.2024

В Москве прощаются с погибшим военкором Никитой Цицаги

В Москве прощаются с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром. Как пишет РИА Новости, церемония прощания... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T12:57

2024-06-22T12:57

2024-06-22T12:57

утраты

угледар

москва

память

общество

журналистика

донецкая народная республика (днр)

никита цицаги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Москве прощаются с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром. Как пишет РИА Новости, церемония прощания проходит в зале ЦКБ Управления делами президента РФ.Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб при атаке украинских боевиков по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике.Проститься с журналистом прибыли его родственники, друзья, военкоры, журналисты. Венки на похороны направили родные и близкие военкора, итальянские друзья Цицаги, "Национальная Медиа Группа", телеканал "Звезда", коллеги из News.ru, разведрота 103-го полка.Никита Цицаги освещал события в зоне СВО с марта 2022 года, регулярно посещал Донецкую Народную Республику. Погиб при исполнении профессионального долга.13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СКСколько российских журналистов погибли в вооруженных конфликтах в миреНа Украине убиты более 70 журналистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, угледар, москва, память, общество, журналистика, донецкая народная республика (днр), никита цицаги