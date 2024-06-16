https://crimea.ria.ru/20240616/vinovnye-v-gibeli-voenkora-pod-ugledarom-budut-ustanovleny--sk-1138157068.html

Виновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СК

Виновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СК - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Виновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СК

Следователи установят причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги, который погиб под Угледаром в результате атаки украинских боевиков. Об этом РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T18:39

2024-06-16T18:39

2024-06-16T18:39

ск рф (следственный комитет российской федерации)

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

происшествия

угледар

журналистика

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Следователи установят причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги, который погиб под Угледаром в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщает Следком России.В воскресенье утром стало известно, что военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, он работал в регионе с 2022 года.Это уже не первый случай атаки ВСУ на российских журналистов. 13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Читайте также на РИА Новости Крым:После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное делоОператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской областиЧетыре человека подорвались на мине в Шебекино

донецкая народная республика (днр)

угледар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, угледар, журналистика, обстрелы всу, новости