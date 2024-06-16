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Виновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СК - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Виновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СК
Виновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СК - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Виновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СК
Следователи установят причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги, который погиб под Угледаром в результате атаки украинских боевиков. Об этом РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T18:39
2024-06-16T18:39
ск рф (следственный комитет российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
происшествия
угледар
журналистика
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Следователи установят причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги, который погиб под Угледаром в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщает Следком России.В воскресенье утром стало известно, что военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, он работал в регионе с 2022 года.Это уже не первый случай атаки ВСУ на российских журналистов. 13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Читайте также на РИА Новости Крым:После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное делоОператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской областиЧетыре человека подорвались на мине в Шебекино
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, угледар, журналистика, обстрелы всу, новости
Виновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СК

СК установит и привлечет к ответственности причастных к гибели военкора Никиты Цицаги

18:39 16.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Следователи установят причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги, который погиб под Угледаром в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщает Следком России.
В воскресенье утром стало известно, что военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ по Никопольскому монастырю под Угледаром в Донецкой Народной Республике. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, он работал в регионе с 2022 года.
"Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста", - сказано в сообщении.
Это уже не первый случай атаки ВСУ на российских журналистов. 13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.
11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.
В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.
В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПроисшествияУгледарЖурналистикаОбстрелы ВСУНовости
 
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