После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное дело
СК возбудил дело после гибели оператора Валерия Кожина при обстреле ВСУ Горловки
© Фото: страница Валерия Кожина в соцсетиОператор НТВ Валерий Кожин. Архивное фото
© Фото: страница Валерия Кожина в соцсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Следком России установит всех причастных к гибели оператора Валерия Кожина после атаки ВСУ на Горловку, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.
"В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц", - сказано в сообщении СК.
Дело открыто по статьям об убийстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Уточняется, что представители СМИ освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима.
"Профессиональный долг не позволял им оставаться в стороне, они снова и снова отправлялись в зону вооруженного конфликта, чтобы объективно и правдиво информировать зрителей о происходящих событиях. По поручению председателя Следственного комитета России Валерий Кожин (посмертно) и Алексей Ивлиев будут представлены к ведомственным наградам", - сказано в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым: