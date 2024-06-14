https://crimea.ria.ru/20240614/posle-gibeli-operatora-valeriya-kozhina-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1138108864.html

После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное дело

После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 14.06.2024

После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное дело

Следком России установит всех причастных к гибели оператора Валерия Кожина после атаки ВСУ на Горловку, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T12:36

2024-06-14T12:36

2024-06-14T12:36

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

горловка

донецкая народная республика (днр)

закон и право

уголовный кодекс

новости

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Следком России установит всех причастных к гибели оператора Валерия Кожина после атаки ВСУ на Горловку, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.Дело открыто по статьям об убийстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Уточняется, что представители СМИ освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине убиты более 70 журналистовАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваПри обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты

https://crimea.ria.ru/20240610/ranenyy-operator-telekanala-v-shebekino-uspeshno-prooperirovan-1138007104.html

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, горловка, донецкая народная республика (днр), закон и право, уголовный кодекс, новости, сми, обстрелы всу