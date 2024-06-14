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После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное дело
После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 14.06.2024
После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное дело
Следком России установит всех причастных к гибели оператора Валерия Кожина после атаки ВСУ на Горловку, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T12:36
2024-06-14T12:36
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
горловка
донецкая народная республика (днр)
закон и право
уголовный кодекс
новости
сми
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Следком России установит всех причастных к гибели оператора Валерия Кожина после атаки ВСУ на Горловку, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.Дело открыто по статьям об убийстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Уточняется, что представители СМИ освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине убиты более 70 журналистовАгентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваПри обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналисты
https://crimea.ria.ru/20240610/ranenyy-operator-telekanala-v-shebekino-uspeshno-prooperirovan-1138007104.html
горловка
донецкая народная республика (днр)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, горловка, донецкая народная республика (днр), закон и право, уголовный кодекс, новости, сми, обстрелы всу
После гибели оператора Валерия Кожина возбуждено уголовное дело

СК возбудил дело после гибели оператора Валерия Кожина при обстреле ВСУ Горловки

12:36 14.06.2024
 
© Фото: страница Валерия Кожина в соцсетиОператор НТВ Валерий Кожин. Архивное фото
Оператор НТВ Валерий Кожин. Архивное фото
© Фото: страница Валерия Кожина в соцсети
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Следком России установит всех причастных к гибели оператора Валерия Кожина после атаки ВСУ на Горловку, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Двое журналистов НТВ, пострадавших в результате обстрела, получили минно-взрывные травмы. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.
"В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц", - сказано в сообщении СК.
Дело открыто по статьям об убийстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Уточняется, что представители СМИ освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима.
"Профессиональный долг не позволял им оставаться в стороне, они снова и снова отправлялись в зону вооруженного конфликта, чтобы объективно и правдиво информировать зрителей о происходящих событиях. По поручению председателя Следственного комитета России Валерий Кожин (посмертно) и Алексей Ивлиев будут представлены к ведомственным наградам", - сказано в сообщении.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Закон и правоУголовный кодексНовостиСМИОбстрелы ВСУ
 
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