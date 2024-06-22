https://crimea.ria.ru/20240622/trekhdnevnoe-shtormovoe---zhiteley-kryma-predupredili-ob-opasnosti-1138288807.html
Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности
Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности
В Крыму с 23 по 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T10:51
2024-06-22T10:51
2024-06-22T11:19
пожароопасный сезон в крыму
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
общество
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132272774_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9eaee6ba678146e9d47b567ec674417f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 23 по 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - поясняют в чрезвычайном ведомстве.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам."Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность", - обращают внимание в ГУ МЧС России по РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в субботуПревышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходныеПятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132272774_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_822b8a8629badaff1b98136d9ab524a9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожароопасный сезон в крыму, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, общество, погода в крыму
Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму в ближайшие дни
10:51 22.06.2024 (обновлено: 11:19 22.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 23 по 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23-25 июня в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, западных, восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - сказано в сообщении ведомства.
Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.
В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - поясняют в чрезвычайном ведомстве.
Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.
"Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность", - обращают внимание в ГУ МЧС России по РК.
Читайте также на РИА Новости Крым: