Рейтинг@Mail.ru
Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240622/trekhdnevnoe-shtormovoe---zhiteley-kryma-predupredili-ob-opasnosti-1138288807.html
Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности
Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности
В Крыму с 23 по 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T10:51
2024-06-22T11:19
пожароопасный сезон в крыму
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
общество
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132272774_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9eaee6ba678146e9d47b567ec674417f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 23 по 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - поясняют в чрезвычайном ведомстве.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам."Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность", - обращают внимание в ГУ МЧС России по РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в субботуПревышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходныеПятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132272774_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_822b8a8629badaff1b98136d9ab524a9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожароопасный сезон в крыму, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, общество, погода в крыму
Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму в ближайшие дни

10:51 22.06.2024 (обновлено: 11:19 22.06.2024)
 
© Минприроды КрымаНа территории Соколинского участкового лесничества тушат лесной пожар
На территории Соколинского участкового лесничества тушат лесной пожар
© Минприроды Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 23 по 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23-25 июня в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, западных, восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - сказано в сообщении ведомства.
Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.
В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - поясняют в чрезвычайном ведомстве.
Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.
"Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность", - обращают внимание в ГУ МЧС России по РК.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погода в Крыму в субботу
Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные
Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма
 
Пожароопасный сезон в КрымуШтормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41День памяти и скорби - в Симферополе зажгли Свечи памяти
11:17Житель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе
10:51Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности
10:35Украинский нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 граждан СССР
10:21Запад давно хотел убрать из учебников в РФ героизм народа СССР - Патрушев
10:01Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной
09:42Атака безэкипажных катеров: в Новороссийске будет громко из-за учений
09:31"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
08:54На рассвете 22 июня на Холме Славы в Ялте зажгли свечи памяти
08:43В средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметников
08:02В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколько
07:49Зеленский отработан: кто следующий "наместник" США на Украине – мнение
07:375 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем
07:0322 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война
06:55В Севастополе зажгли свечи в День памяти и скорби
04:00Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
22:43Главное за день: 21 июня
22:30Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных
Лента новостейМолния