https://crimea.ria.ru/20240622/trekhdnevnoe-shtormovoe---zhiteley-kryma-predupredili-ob-opasnosti-1138288807.html

Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности

Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности

В Крыму с 23 по 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T10:51

2024-06-22T10:51

2024-06-22T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 23 по 25 июня объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - поясняют в чрезвычайном ведомстве.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам."Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность", - обращают внимание в ГУ МЧС России по РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в субботуПревышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходныеПятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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