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Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные
Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные
Грядущие выходные дни в Крыму будут солнечными, без сильного ветра и осадков, с превышением многолетней температурной нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T19:10
2024-06-21T19:38
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
новости крыма
центр погоды "фобос"
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Грядущие выходные дни в Крыму будут с превышением многолетней температурной нормы
Грядущие выходные дни в Крыму будут с превышением многолетней температурной нормы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Грядущие выходные дни в Крыму будут солнечными, без сильного ветра и осадков, с превышением многолетней температурной нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В субботу на авансцене синоптической карты по-прежнему антициклон. В ночные часы не ниже +13…+18 градусов. Днем до +30, штилевой ветер – погода "миллион на миллион", – прогнозирует Тишковец.В воскресенье погода на полуострове тоже будет хорошей: малооблачно, без осадков, ветер переменный, не более 1-6 м/с, температура воздуха ночью +14…+19, днем +29…+34 градуса.Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган "Эдгар" в Москве и шторм на Кубани – дойдет ли непогода до КрымаСколько пляжей открыты в СевастополеПятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма
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погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, новости крыма, центр погоды "фобос"
Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные

Крымчан ожидают жаркие выходные с превышением многолетней температурной нормы – ФОБОС

19:10 21.06.2024 (обновлено: 19:38 21.06.2024)
 
© РИА Новости . Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует термометр
Мужчина фотографирует термометр - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Iliya Pitalev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Грядущие выходные дни в Крыму будут солнечными, без сильного ветра и осадков, с превышением многолетней температурной нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Грядущие выходные дни в Крыму будут с превышением многолетней температурной нормы
19:10
"В субботу на авансцене синоптической карты по-прежнему антициклон. В ночные часы не ниже +13…+18 градусов. Днем до +30, штилевой ветер – погода "миллион на миллион", – прогнозирует Тишковец.
В воскресенье погода на полуострове тоже будет хорошей: малооблачно, без осадков, ветер переменный, не более 1-6 м/с, температура воздуха ночью +14…+19, днем +29…+34 градуса.

"Даже для Крыма это жарче, чем положено. Норма, например, для Симферополя, – 15 градусов тепла ночью и порядка +27 градусов днем", – сказал гость эфира.

Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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