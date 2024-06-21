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Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные

Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные

Грядущие выходные дни в Крыму будут солнечными, без сильного ветра и осадков, с превышением многолетней температурной нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T19:10

2024-06-21T19:10

2024-06-21T19:38

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

новости крыма

центр погоды "фобос"

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Грядущие выходные дни в Крыму будут с превышением многолетней температурной нормы Грядущие выходные дни в Крыму будут с превышением многолетней температурной нормы audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Грядущие выходные дни в Крыму будут солнечными, без сильного ветра и осадков, с превышением многолетней температурной нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В субботу на авансцене синоптической карты по-прежнему антициклон. В ночные часы не ниже +13…+18 градусов. Днем до +30, штилевой ветер – погода "миллион на миллион", – прогнозирует Тишковец.В воскресенье погода на полуострове тоже будет хорошей: малооблачно, без осадков, ветер переменный, не более 1-6 м/с, температура воздуха ночью +14…+19, днем +29…+34 градуса.Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган "Эдгар" в Москве и шторм на Кубани – дойдет ли непогода до КрымаСколько пляжей открыты в СевастополеПятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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