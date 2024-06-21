https://crimea.ria.ru/20240621/livni-i-grad-na-kubani--doydet-li-stikhiya-do-kryma-1138277182.html

Ураган "Эдгар" в Москве и шторм на Кубани – дойдет ли непогода до Крыма

Ураган "Эдгар" в Москве и шторм на Кубани – дойдет ли непогода до Крыма - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Ураган "Эдгар" в Москве и шторм на Кубани – дойдет ли непогода до Крыма

Ураган "Эдгар", накрывший столицу России накануне днем, а также прогнозируемый на выходных на Кубани шторм, крымскому полуострову не угрожает. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T16:43

2024-06-21T16:43

2024-06-21T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ураган "Эдгар", накрывший столицу России накануне днем, а также прогнозируемый на выходных на Кубани шторм, крымскому полуострову не угрожает. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В субботу, 22 июня, без осадков, температура воздуха ночью +14…+19, днем от +26 до +31 градуса.В воскресенье, 23 июня, будет жарче и также без осадков: ночью ожидается от +15 до +20, днем воздух прогреется до +29…+34 градусов.В понедельник в Крыму также сохранится сухая и жаркая погода. Столбики термометров ночью установятся на отметке +17...+22 градуса выше нуля, днем ожидается +31…+36.ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ранее сообщило, что 21 и 22 июня в регионе местами ожидаются сильные дожди, грозы и град, а также усиление шквалистого ветра до 20-22 м/с.В Москве два человека погибли и 35 пострадали во время мощного урагана, который обрушился на город накануне. В пригороде прошел смерч. При непогоде упали более 700 деревьев, повреждены свыше 300 автомобилей.На прошлой неделе на Москву и пригород также обрушивалась непогода. Тогда сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам – дерево насмерть придавило мужчину и его 9-летнего внука во время грозы в Подмосковье.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихиюГде в Крыму выпало больше всего осадковЧто будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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