https://crimea.ria.ru/20240618/skolko-plyazhey-otkryty-v-sevastopole-1138170552.html

Сколько пляжей открыты в Севастополе

Сколько пляжей открыты в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Сколько пляжей открыты в Севастополе

В севастопольском регионе работу начали 27 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T08:33

2024-06-18T08:33

2024-06-18T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском регионе работу начали 27 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.Также в спасательном ведомстве напомнили, что выбирать для купания следует только оборудованные для этого пляжи.Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. По информации ведущего специалиста центра погода ФОБОС Евгения Тишковца, начавшаяся неделя пройдет под знаком солнечной, сухой и жаркой погоды, к выходным возможны температурные рекорды.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму

севастополь

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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