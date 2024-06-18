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Сколько пляжей открыты в Севастополе
Сколько пляжей открыты в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Сколько пляжей открыты в Севастополе
В севастопольском регионе работу начали 27 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T08:33
2024-06-18T08:33
2024-06-18T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском регионе работу начали 27 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.Также в спасательном ведомстве напомнили, что выбирать для купания следует только оборудованные для этого пляжи.Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. По информации ведущего специалиста центра погода ФОБОС Евгения Тишковца, начавшаяся неделя пройдет под знаком солнечной, сухой и жаркой погоды, к выходным возможны температурные рекорды.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Сколько пляжей открыты в Севастополе
27 пляжей начали работать в Севастополе