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Сколько пляжей открыты в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Сколько пляжей открыты в Севастополе
Сколько пляжей открыты в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Сколько пляжей открыты в Севастополе
В севастопольском регионе работу начали 27 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T08:33
2024-06-18T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском регионе работу начали 27 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.Также в спасательном ведомстве напомнили, что выбирать для купания следует только оборудованные для этого пляжи.Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. По информации ведущего специалиста центра погода ФОБОС Евгения Тишковца, начавшаяся неделя пройдет под знаком солнечной, сухой и жаркой погоды, к выходным возможны температурные рекорды.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
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Сколько пляжей открыты в Севастополе

27 пляжей начали работать в Севастополе

08:33 18.06.2024
 
© РИА НовостиПляж в Севастополе
Пляж в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском регионе работу начали 27 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

"В субботу (15 июня – ред.) в нашем регионе официально начался купальный сезон. К работе приступили 27 пляжей", – говорится в сообщении.

Также в спасательном ведомстве напомнили, что выбирать для купания следует только оборудованные для этого пляжи.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что температура воды в Черном и Азовском морях уже достигла комфортных значений и продолжает прогреваться. По информации ведущего специалиста центра погода ФОБОС Евгения Тишковца, начавшаяся неделя пройдет под знаком солнечной, сухой и жаркой погоды, к выходным возможны температурные рекорды.
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