https://crimea.ria.ru/20240616/kogda-v-krymu-zakonchatsya-dozhdi--prognoz-fobos-na-nedelyu-1138123980.html

Когда в Крыму закончатся дожди – прогноз ФОБОС на неделю

Когда в Крыму закончатся дожди – прогноз ФОБОС на неделю - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Когда в Крыму закончатся дожди – прогноз ФОБОС на неделю

Вся следующая неделя пройдет под знаком солнечной, сухой и жаркой погоды, к выходным возможны температурные рекорды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T19:43

2024-06-16T19:43

2024-06-16T19:43

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

погода в крыму

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новости крыма

крым

погода

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Хорошая погода вернется в Крым на следующей неделе Хорошая погода вернется в Крым на следующей неделе audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Вся следующая неделя пройдет под знаком солнечной, сухой и жаркой погоды, к выходным возможны температурные рекорды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30, переменная облачность, без существенных осадков. Во вторник солнце, под утро +13...+18, днем +27...+32 градуса. В среду +28...+33 днем и тоже солнечно", – сказал специалист.В четверг дождей по-прежнему не ожидается, температурные значения перешагнут рекордный рубеж 2018 года, когда температура составила 34,4 градуса тепла, и достигнут +30...+35. В пятницу ночью +17...+22 градуса, днем +31...+33. Все это в условиях малооблачной погоды "миллион на миллион"."В субботу и воскресенье тоже антициклон, много солнца. Полное отсутствие осадков. Ночная температура будет колебаться от +18 до +23 градусов. Днем +32...+37", – продолжил гость эфира.Температура воды в Черном море у берегов Алушты +21, Евпатории +22, Керчи +24.Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщил ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатологаПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в КрымуКрым под ударом циклона: как полуостров пережил ночную стихию

https://crimea.ria.ru/20240615/gde-v-krymu-vypalo-bolshe-vsego-osadkov-1138129249.html

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