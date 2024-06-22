https://crimea.ria.ru/20240622/pogoda-v-krymu-v-subbotu-1138180405.html

Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T00:01

2024-06-22T00:01

2024-06-22T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +28...+30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем от +27 до +30 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240621/livni-i-grad-na-kubani--doydet-li-stikhiya-do-kryma-1138277182.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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