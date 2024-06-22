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Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T00:01
2024-06-22T00:01
2024-06-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +28...+30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем от +27 до +30 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240621/livni-i-grad-na-kubani--doydet-li-stikhiya-do-kryma-1138277182.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26...+31, в горах +19...+24 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем от +27 до +30 градусов.