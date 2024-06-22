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Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T00:01
2024-06-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +28...+30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем от +27 до +30 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240621/livni-i-grad-na-kubani--doydet-li-stikhiya-do-kryma-1138277182.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 22.06.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКрым. Коктебель
Крым. Коктебель - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26...+31, в горах +19...+24 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +17...+19, днем от +27 до +30 градусов.
Ливень - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Вчера, 16:43
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
22:43Главное за день: 21 июня
22:30Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных
22:03ВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской области
21:57Главные новости Крыма: 21 июня
21:32Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольник
21:13Брать или не брать – зачем нужен курортный сбор в Крыму
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