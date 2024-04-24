https://crimea.ria.ru/20240424/rossiya-i-ukraina-vpervye-proveli-ochnye-peregovory-po-detyam-1136818170.html

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям

Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, еще 29 детей... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T16:55

2024-04-24T16:55

2024-04-24T17:02

россия

украина

дети

мария львова-белова

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, еще 29 детей предстоит вернуть на Украину, 19 - в Россию, сообщила в среду на пресс-конференции во время визита в Катар уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.По словам Львовой-Беловой, катарская сторона зафиксировала эти списки, но в случае появления новых ситуаций российская сторона будет на них реагировать.При этом она указала, что распространяемая западными СМИ информация о 19,5 тысячах украинских детей в России является "фейком", только ничем не подтвержденными словами, и эта информация появилась в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта.

https://crimea.ria.ru/20240219/11-detey-vernulis-v-svoi-semi-na-ukraine--lvova-belova-1135061017.html

россия

украина

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2024

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россия, украина, дети, мария львова-белова, в мире, общество, новости