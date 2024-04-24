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Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям
Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям
Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, еще 29 детей... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, еще 29 детей предстоит вернуть на Украину, 19 - в Россию, сообщила в среду на пресс-конференции во время визита в Катар уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.По словам Львовой-Беловой, катарская сторона зафиксировала эти списки, но в случае появления новых ситуаций российская сторона будет на них реагировать.При этом она указала, что распространяемая западными СМИ информация о 19,5 тысячах украинских детей в России является "фейком", только ничем не подтвержденными словами, и эта информация появилась в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта.
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россия, украина, дети, мария львова-белова, в мире, общество, новости
Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям

Львова-Белова: Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям

16:55 24.04.2024 (обновлено: 17:02 24.04.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, еще 29 детей предстоит вернуть на Украину, 19 - в Россию, сообщила в среду на пресс-конференции во время визита в Катар уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"Впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной и в результате переговоров зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России", - сказала она.
По словам Львовой-Беловой, катарская сторона зафиксировала эти списки, но в случае появления новых ситуаций российская сторона будет на них реагировать.
При этом она указала, что распространяемая западными СМИ информация о 19,5 тысячах украинских детей в России является "фейком", только ничем не подтвержденными словами, и эта информация появилась в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта.
11 детей вернулись в свои семьи на Украине
19 февраля, 21:43
11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
 
РоссияУкраинадетиМария Львова-БеловаВ миреОбществоНовости
 
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