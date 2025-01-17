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Путин высказался о будущем Сирии

Путин высказался о будущем Сирии - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Путин высказался о будущем Сирии

Определять будущее Сирии должны сами сирийцы на основе инклюзивного диалога, Россия будет оказывать поддержку республике по нормализации ситуации. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T18:02

2025-01-17T18:02

2025-01-17T17:53

владимир путин (политик)

сирия

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Определять будущее Сирии должны сами сирийцы на основе инклюзивного диалога, Россия будет оказывать поддержку республике по нормализации ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.Он также подчеркнул, что Россия была и остается привержена комплексному урегулированию в этой стране на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.В конце ноября вооруженные оппозиционные группировки начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.В начале декабря вооруженная оппозиция в Сирии установила контроль над Дамаском. Президент Башар Асад ушел со своего поста и покинул страну. Правление династии Асадов, продолжающееся более 50 лет, закончилось. Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сирийскому лидеру политическое убежище.Временным руководителем сирийского правительства до 1 марта 2025 года стал Мухаммед Аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб.Планируется созыв учредительного собрания, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы.Владимир Путин заявил, что вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в СирииУход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для РоссииВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сирия, политика, новости