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Путин высказался о будущем Сирии - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Путин высказался о будущем Сирии
Путин высказался о будущем Сирии - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Путин высказался о будущем Сирии
Определять будущее Сирии должны сами сирийцы на основе инклюзивного диалога, Россия будет оказывать поддержку республике по нормализации ситуации. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T18:02
2025-01-17T17:53
владимир путин (политик)
сирия
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Определять будущее Сирии должны сами сирийцы на основе инклюзивного диалога, Россия будет оказывать поддержку республике по нормализации ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.Он также подчеркнул, что Россия была и остается привержена комплексному урегулированию в этой стране на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.В конце ноября вооруженные оппозиционные группировки начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.В начале декабря вооруженная оппозиция в Сирии установила контроль над Дамаском. Президент Башар Асад ушел со своего поста и покинул страну. Правление династии Асадов, продолжающееся более 50 лет, закончилось. Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сирийскому лидеру политическое убежище.Временным руководителем сирийского правительства до 1 марта 2025 года стал Мухаммед Аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб.Планируется созыв учредительного собрания, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы.Владимир Путин заявил, что вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в СирииУход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для РоссииВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), сирия, политика, новости
Путин высказался о будущем Сирии

Будущее Сирии должны определять сами сирийцы - Путин

18:02 17.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Определять будущее Сирии должны сами сирийцы на основе инклюзивного диалога, Россия будет оказывать поддержку республике по нормализации ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
"Мы готовы оказывать сирийскому народу необходимую поддержку в вопросах нормализации обстановки, оказании неотложной гуманитарной помощи и запуска полноформатного постконфликтного восстановления. Исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога", - сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что Россия была и остается привержена комплексному урегулированию в этой стране на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.
В конце ноября вооруженные оппозиционные группировки начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны.
В начале декабря вооруженная оппозиция в Сирии установила контроль над Дамаском. Президент Башар Асад ушел со своего поста и покинул страну. Правление династии Асадов, продолжающееся более 50 лет, закончилось. Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сирийскому лидеру политическое убежище.
Временным руководителем сирийского правительства до 1 марта 2025 года стал Мухаммед Аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб.
Планируется созыв учредительного собрания, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы.
Владимир Путин заявил, что вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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