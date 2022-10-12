https://crimea.ria.ru/20221012/io-ministra-turizma-v-zaporozhskoy-oblasti-postroyat-turklaster-1124837568.html

И.о. министра туризма Запорожской области: в регионе построят туркластер

И.о. министра туризма Запорожской области: в регионе построят туркластер - РИА Новости Крым, 12.10.2022

И.о. министра туризма Запорожской области: в регионе построят туркластер

На побережье Азовского моря Запорожской области планируют создать современный туристический кластер с санаториями, отелями, базой отдыха и детскими... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T12:55

2022-10-12T12:55

2022-10-12T12:58

туризм

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общество

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ЯЛТА, 12 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. На побережье Азовского моря Запорожской области планируют создать современный туристический кластер с санаториями, отелями, базой отдыха и детскими оздоровительными лагерями. Об этом РИА Новости Крым сообщил и.о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев.В ходе своего визита в Ялту он подчеркнул, что сегодня первоочередной задачей является получение опыта от крымских коллег и выстраивание деловых связей.Кластер будет включат санатории, отели и базы отдыха, что позволит охватить широкую аудиторию, уточнил он.Исякаев указал и на определенные проблемы, которые требуют скорейшего решения. В первую очередь, это дефицит квалифицированных кадров, как в сфере организации работы, так и в сфере обслуживания.При этом первые шаги уже сделаны. Правительство Запорожской области работает над созданием программы развития туризма."Был проведен анализ туристического потенциала региона. Создано государственное унитарное предприятие "Курорты Запорожской области"… Будет создан туристско-информационный центр. Дальше планируем приступить к полноценному развитию. Планы глобальные", – поделился и.о. министра туризма региона.Исякаев подчеркнул, что Запорожская область не планирует "изобретать велосипед", а будет реализовывать лучшие практики регионов. Он также отметил, что регион не планирует конкурировать с Крымом, наоборот – двигаться в одном направлении и дополнять друг друга.Подводя итог, и.о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области напомнил, что гости из ряда районов Крыма исторически отдыхали на Азовском море, в том числе в Кириловке, Бердянске, Приморске. Он уверен, что эта добрая традиция возродится.

https://crimea.ria.ru/20221012/krym-pomozhet-razvivat-turizm-v-novykh-regionakh-rossii-1124835449.html

https://crimea.ria.ru/20221011/ministry-turizma-novykh-subektov-rf-vpervye-priedut-v-krym-na-forum-1124821808.html

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запорожская область, общество