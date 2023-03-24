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Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью
Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью
Министерства экономического развития Республики Крым и Севастополя подписали меморандумы о взаимном сотрудничестве с Запорожской областью. Об этом на... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T16:01
2023-03-24T16:01
крым
севастополь
запорожская область
экономика
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Министерства экономического развития Республики Крым и Севастополя подписали меморандумы о взаимном сотрудничестве с Запорожской областью. Об этом на бизнес-форуме в Алуште РИА Новости Крым сообщил и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.Республика Крым и Севастополь помогают Запорожской области с самого начала проведения спецоперации, подчеркнул он.Конкретные шаги наметятся уже в рамках взаимодействия рабочих групп. Прежде всего это развитие инструментария для малого и среднего бизнеса, который нам предстоит выстроить по опыту Крыма и Севастополя.Первые шаги в данном направлении уже сделаны. В частности, ведется работа по восстановлению сельскохозяйственной техники для предприятий Запорожской области. В выполнении этого заказа участвуют крымские и севастопольские предприятия.Гуськов отметил, что по результатам проведенной инвентаризации в регионе выявлено около двухсот промышленных предприятий, из них активно работают 75. По остальным прорабатываются перспективные планы по запуску. Кроме того, представители министерства на федеральном уровне обсуждают создание инвестиционных площадок.Ранее Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями.Глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым высказал мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВОКак Севастополь помогает МелитополюСвет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
https://crimea.ria.ru/20230323/v-novykh-subektakh-rf-sozdadut-svobodnuyu-ekonomicheskuyu-zonu-mishustin-1127725880.html
крым
севастополь
запорожская область
новые регионы россии
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Крым и Севастополь подписали меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью
Крым и Севастополь подписали меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью
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крым, севастополь, запорожская область, экономика, новые регионы россии
Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью

Минэкономразвития Крыма и Запорожской области подписали меморандум о сотрудничестве

16:01 24.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Министерства экономического развития Республики Крым и Севастополя подписали меморандумы о взаимном сотрудничестве с Запорожской областью. Об этом на бизнес-форуме в Алуште РИА Новости Крым сообщил и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.
Республика Крым и Севастополь помогают Запорожской области с самого начала проведения спецоперации, подчеркнул он.
"Подписание меморандумов - это новый этап развития взаимодействия между субъектами РФ. Прежде всего в экономике, развитии предприятий области и обмена опытом, который прошел Крым за это время", – сказал Гуськов.
Конкретные шаги наметятся уже в рамках взаимодействия рабочих групп. Прежде всего это развитие инструментария для малого и среднего бизнеса, который нам предстоит выстроить по опыту Крыма и Севастополя.
Первые шаги в данном направлении уже сделаны. В частности, ведется работа по восстановлению сельскохозяйственной техники для предприятий Запорожской области. В выполнении этого заказа участвуют крымские и севастопольские предприятия.
Гуськов отметил, что по результатам проведенной инвентаризации в регионе выявлено около двухсот промышленных предприятий, из них активно работают 75. По остальным прорабатываются перспективные планы по запуску. Кроме того, представители министерства на федеральном уровне обсуждают создание инвестиционных площадок.
Ранее Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым высказал мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
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