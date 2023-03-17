https://crimea.ria.ru/20230317/kak-sevastopol-pomogaet-melitopolyu-1127594374.html
Как Севастополь помогает Мелитополю
Как Севастополь помогает Мелитополю - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Как Севастополь помогает Мелитополю
Севастополь помогает Мелитополю и Мелитопольскому району по ряду направлений, в том числе в строительстве – в текущем году будут возведены 23 объекта. Об этом в РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T07:45
2023-03-17T07:45
2023-03-17T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Севастополь помогает Мелитополю и Мелитопольскому району по ряду направлений, в том числе в строительстве – в текущем году будут возведены 23 объекта. Об этом в эфире правительственного телеканала рассказал и. о. замгубернатора города Павел Иено.По словам Иено, на помощь подшефному Мелитополю и Мелитопольскому району выделены федеральные средства, и в этом году на эти деньги будет построено больше двух десятков новых объектов капитального строительства."Нам выделены федеральные средства Фондом развития территории на реализацию 23 мероприятий, к которым мы уже приступили в этом году, – рассказал он.В первую очередь выполняются "те инфраструктурные вещи, которые влияют на жизнь Мелитополя каждый день", отметил он.Ранее Глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута рассказал, что с шефами из Севастополя в числе первоочередных определены работы по водоснабжению как на магистральных участках, так в небольших селах, причем приоритет "отдается курортной зоне – это Приазовская часть Мелитопольского района".Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи
https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html
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севастопольский тюз, мелитополь, мелитопольский район, павел иено, крым, правительство севастополя, новые регионы россии, новости
Как Севастополь помогает Мелитополю
Севастополь построит в Мелитополе 23 объекта в текущем году – и. о. замгубернатора Иено
07:45 17.03.2023 (обновлено: 10:01 17.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Севастополь помогает Мелитополю и Мелитопольскому району по ряду направлений, в том числе в строительстве – в текущем году будут возведены 23 объекта. Об этом в эфире правительственного телеканала рассказал и. о. замгубернатора города Павел Иено.
По словам Иено, на помощь подшефному Мелитополю и Мелитопольскому району выделены федеральные средства, и в этом году на эти деньги будет построено больше двух десятков новых объектов капитального строительства.
"Нам выделены федеральные средства Фондом развития территории на реализацию 23 мероприятий, к которым мы уже приступили в этом году, – рассказал он.
В первую очередь выполняются "те инфраструктурные вещи, которые влияют на жизнь Мелитополя каждый день", отметил он.
"Это ремонт крыш, домов, зданий, это капитальный ремонт общежития колледжа, замена водопроводов, теплотрасс, обустройство котельных, установка оборудования... На протяжении последнего месяца мы согласовали с Мелитополем и Мелитопольским районом трехлетнюю программу", - уточнил Иено.
Ранее Глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута рассказал, что с шефами из Севастополя в числе первоочередных определены работы по водоснабжению как на магистральных участках, так в небольших селах, причем приоритет "отдается курортной зоне – это Приазовская часть Мелитопольского района".
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