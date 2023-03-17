https://crimea.ria.ru/20230317/kak-sevastopol-pomogaet-melitopolyu-1127594374.html

Как Севастополь помогает Мелитополю

Как Севастополь помогает Мелитополю - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Как Севастополь помогает Мелитополю

Севастополь помогает Мелитополю и Мелитопольскому району по ряду направлений, в том числе в строительстве – в текущем году будут возведены 23 объекта. Об этом в РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T07:45

2023-03-17T07:45

2023-03-17T10:01

севастопольский тюз

мелитополь

мелитопольский район

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правительство севастополя

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Севастополь помогает Мелитополю и Мелитопольскому району по ряду направлений, в том числе в строительстве – в текущем году будут возведены 23 объекта. Об этом в эфире правительственного телеканала рассказал и. о. замгубернатора города Павел Иено.По словам Иено, на помощь подшефному Мелитополю и Мелитопольскому району выделены федеральные средства, и в этом году на эти деньги будет построено больше двух десятков новых объектов капитального строительства."Нам выделены федеральные средства Фондом развития территории на реализацию 23 мероприятий, к которым мы уже приступили в этом году, – рассказал он.В первую очередь выполняются "те инфраструктурные вещи, которые влияют на жизнь Мелитополя каждый день", отметил он.Ранее Глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута рассказал, что с шефами из Севастополя в числе первоочередных определены работы по водоснабжению как на магистральных участках, так в небольших селах, причем приоритет "отдается курортной зоне – это Приазовская часть Мелитопольского района".Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи

https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html

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мелитопольский район

крым

новые регионы россии

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севастопольский тюз, мелитополь, мелитопольский район, павел иено, крым, правительство севастополя, новые регионы россии, новости