Рейтинг@Mail.ru
Как Севастополь помогает Мелитополю - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230317/kak-sevastopol-pomogaet-melitopolyu-1127594374.html
Как Севастополь помогает Мелитополю
Как Севастополь помогает Мелитополю - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Как Севастополь помогает Мелитополю
Севастополь помогает Мелитополю и Мелитопольскому району по ряду направлений, в том числе в строительстве – в текущем году будут возведены 23 объекта. Об этом в РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T07:45
2023-03-17T10:01
севастопольский тюз
мелитополь
мелитопольский район
павел иено
крым
правительство севастополя
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125719600_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_b6f7803190fa8aa6a7cc0c7e10c60856.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Севастополь помогает Мелитополю и Мелитопольскому району по ряду направлений, в том числе в строительстве – в текущем году будут возведены 23 объекта. Об этом в эфире правительственного телеканала рассказал и. о. замгубернатора города Павел Иено.По словам Иено, на помощь подшефному Мелитополю и Мелитопольскому району выделены федеральные средства, и в этом году на эти деньги будет построено больше двух десятков новых объектов капитального строительства."Нам выделены федеральные средства Фондом развития территории на реализацию 23 мероприятий, к которым мы уже приступили в этом году, – рассказал он.В первую очередь выполняются "те инфраструктурные вещи, которые влияют на жизнь Мелитополя каждый день", отметил он.Ранее Глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута рассказал, что с шефами из Севастополя в числе первоочередных определены работы по водоснабжению как на магистральных участках, так в небольших селах, причем приоритет "отдается курортной зоне – это Приазовская часть Мелитопольского района".Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи
https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html
мелитополь
мелитопольский район
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125719600_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a00f988d5499697ffa7c3da33d17fd43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастопольский тюз, мелитополь, мелитопольский район, павел иено, крым, правительство севастополя, новые регионы россии, новости
Как Севастополь помогает Мелитополю

Севастополь построит в Мелитополе 23 объекта в текущем году – и. о. замгубернатора Иено

07:45 17.03.2023 (обновлено: 10:01 17.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Севастополь помогает Мелитополю и Мелитопольскому району по ряду направлений, в том числе в строительстве – в текущем году будут возведены 23 объекта. Об этом в эфире правительственного телеканала рассказал и. о. замгубернатора города Павел Иено.
По словам Иено, на помощь подшефному Мелитополю и Мелитопольскому району выделены федеральные средства, и в этом году на эти деньги будет построено больше двух десятков новых объектов капитального строительства.
"Нам выделены федеральные средства Фондом развития территории на реализацию 23 мероприятий, к которым мы уже приступили в этом году, – рассказал он.
В первую очередь выполняются "те инфраструктурные вещи, которые влияют на жизнь Мелитополя каждый день", отметил он.
"Это ремонт крыш, домов, зданий, это капитальный ремонт общежития колледжа, замена водопроводов, теплотрасс, обустройство котельных, установка оборудования... На протяжении последнего месяца мы согласовали с Мелитополем и Мелитопольским районом трехлетнюю программу", - уточнил Иено.
Ранее Глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута рассказал, что с шефами из Севастополя в числе первоочередных определены работы по водоснабжению как на магистральных участках, так в небольших селах, причем приоритет "отдается курортной зоне – это Приазовская часть Мелитопольского района".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава Мелитопольского района рассказал о помощи от Севастополя
Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы
Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи
Дорожные рабочие - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 13:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым
 
Севастопольский ТЮЗМелитопольМелитопольский районПавел ИеноКрымПравительство СевастополяНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Медведев по-простому оценил инцидент с беспилотником США над Черным морем
09:17В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублей
08:45В Крыму появится школа имени 126-й отдельной гвардейской бригады
08:21Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты
07:45Как Севастополь помогает Мелитополю
07:22Китайцам рассказали о курортах Крыма
07:01Хроника Крымской весны: 17 марта
00:01Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу
21:55Главные новости и заявления дня: 16 марта
21:45Главные события Крыма: 16 марта
21:37"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах
21:22В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов
21:00Кто в день референдума в Севастополе поднял флаг России на мысе Кордон
20:41В Крыму подвели итоги развития туристической отрасли за 9 лет
20:21В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство
19:45Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых 0:48
19:36"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов 1:51
19:25Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
19:03Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
18:55В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов
Лента новостейМолния