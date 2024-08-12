https://crimea.ria.ru/20240812/natsiya-v-upadke-tramp-obratilsya-k-amerikantsam-1139553988.html

Нация в упадке: Трамп обратился к американцам

Нация в упадке: Трамп обратился к американцам - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Нация в упадке: Трамп обратился к американцам

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американский народ "нацией в упадке". Об этом он написал в соцсети Х – это стало его первым постом за... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T23:02

2024-08-12T23:02

2024-08-12T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американский народ "нацией в упадке". Об этом он написал в соцсети Х – это стало его первым постом за долгое время.Трамп призвал возродить былое величие страны и снова сделать жизнь в ней безопрасной, а "американскую мечту" – доступной. Об этом он говорит в опубликованном предвыборном видеоролике.Предыдущий пост Дональда Трампа был написан почти год назад, 25 августа 2023 года. Тогда он опубликовал свое фото из тюрьмы, сделанное в штате Джорджия. На тот момент там рассматривалось четвертое уголовное дело против него, возбужденное в связи с массовыми протестами против результатов выборов 2020 года в этом штате.Владимир Зеленский в конце июля заявил, что возможный приход к власти в США Дональда Трампа после выборов станет вызовом для Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут Киеву новый пакет помощи с ракетами StingerПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииРакеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнение

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дональд трамп, сша, политика, в мире, мнения