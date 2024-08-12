https://crimea.ria.ru/20240812/natsiya-v-upadke-tramp-obratilsya-k-amerikantsam-1139553988.html
Нация в упадке: Трамп обратился к американцам
Нация в упадке: Трамп обратился к американцам - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Нация в упадке: Трамп обратился к американцам
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американский народ "нацией в упадке". Об этом он написал в соцсети Х – это стало его первым постом за... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T23:02
2024-08-12T23:02
2024-08-12T23:17
дональд трамп
сша
политика
в мире
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/08/1118916947_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_4a15e16f4b2b8bdccc5e262c5aa672ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американский народ "нацией в упадке". Об этом он написал в соцсети Х – это стало его первым постом за долгое время.Трамп призвал возродить былое величие страны и снова сделать жизнь в ней безопрасной, а "американскую мечту" – доступной. Об этом он говорит в опубликованном предвыборном видеоролике.Предыдущий пост Дональда Трампа был написан почти год назад, 25 августа 2023 года. Тогда он опубликовал свое фото из тюрьмы, сделанное в штате Джорджия. На тот момент там рассматривалось четвертое уголовное дело против него, возбужденное в связи с массовыми протестами против результатов выборов 2020 года в этом штате.Владимир Зеленский в конце июля заявил, что возможный приход к власти в США Дональда Трампа после выборов станет вызовом для Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут Киеву новый пакет помощи с ракетами StingerПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииРакеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнение
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/08/1118916947_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_71d3236ddc8de69ff1e82c9436898b7c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, политика, в мире, мнения
Нация в упадке: Трамп обратился к американцам
Трамп назвал американцев "нацией в упадке" в своем первом почти за год посте в соцсети Х
23:02 12.08.2024 (обновлено: 23:17 12.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американский народ "нацией в упадке". Об этом он написал в соцсети Х – это стало его первым постом за долгое время.
"Сейчас вам живется лучше, чем когда я был президентом? Наша экономика разрушена. Наши границы стерты. Мы – нация в упадке", – обратился он к американцам.
Трамп призвал возродить былое величие страны и снова сделать жизнь в ней безопрасной, а "американскую мечту" – доступной. Об этом он говорит в опубликованном предвыборном видеоролике.
Предыдущий пост Дональда Трампа был написан почти год назад, 25 августа 2023 года. Тогда он опубликовал свое фото из тюрьмы, сделанное в штате Джорджия. На тот момент там рассматривалось четвертое уголовное дело против него, возбужденное в связи с массовыми протестами против результатов выборов 2020 года в этом штате.
Владимир Зеленский в конце июля заявил
, что возможный приход к власти в США Дональда Трампа после выборов станет вызовом для Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым: