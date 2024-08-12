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Нация в упадке: Трамп обратился к американцам - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Нация в упадке: Трамп обратился к американцам
Нация в упадке: Трамп обратился к американцам - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Нация в упадке: Трамп обратился к американцам
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американский народ "нацией в упадке". Об этом он написал в соцсети Х – это стало его первым постом за... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T23:02
2024-08-12T23:17
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американский народ "нацией в упадке". Об этом он написал в соцсети Х – это стало его первым постом за долгое время.Трамп призвал возродить былое величие страны и снова сделать жизнь в ней безопрасной, а "американскую мечту" – доступной. Об этом он говорит в опубликованном предвыборном видеоролике.Предыдущий пост Дональда Трампа был написан почти год назад, 25 августа 2023 года. Тогда он опубликовал свое фото из тюрьмы, сделанное в штате Джорджия. На тот момент там рассматривалось четвертое уголовное дело против него, возбужденное в связи с массовыми протестами против результатов выборов 2020 года в этом штате.Владимир Зеленский в конце июля заявил, что возможный приход к власти в США Дональда Трампа после выборов станет вызовом для Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут Киеву новый пакет помощи с ракетами StingerПентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для РоссииРакеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнение
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дональд трамп, сша, политика, в мире, мнения
Нация в упадке: Трамп обратился к американцам

Трамп назвал американцев "нацией в упадке" в своем первом почти за год посте в соцсети Х

23:02 12.08.2024 (обновлено: 23:17 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американский народ "нацией в упадке". Об этом он написал в соцсети Х – это стало его первым постом за долгое время.

"Сейчас вам живется лучше, чем когда я был президентом? Наша экономика разрушена. Наши границы стерты. Мы – нация в упадке", – обратился он к американцам.

Трамп призвал возродить былое величие страны и снова сделать жизнь в ней безопрасной, а "американскую мечту" – доступной. Об этом он говорит в опубликованном предвыборном видеоролике.
Предыдущий пост Дональда Трампа был написан почти год назад, 25 августа 2023 года. Тогда он опубликовал свое фото из тюрьмы, сделанное в штате Джорджия. На тот момент там рассматривалось четвертое уголовное дело против него, возбужденное в связи с массовыми протестами против результатов выборов 2020 года в этом штате.
Владимир Зеленский в конце июля заявил, что возможный приход к власти в США Дональда Трампа после выборов станет вызовом для Украины.
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