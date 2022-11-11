Рейтинг@Mail.ru
В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221111/v-kieve-vycherknuli-russkiy-yazyk-iz-programmy-detsadov-i-shkol-1125318419.html
В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ
В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ
Русский язык исключили из учебной программы в детских садах и школах Киева, решение принято городским горсоветом. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T10:36
2022-11-11T10:36
украина
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111790/49/1117904934_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_128d0ae9acc9f3efa91b10468f799a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык исключили из учебной программы в детских садах и школах Киева, решение принято городским горсоветом.Власти столицы Украины назвали эту меру "вопросом национальной безопасности"."Это позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ", — заявил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.
https://crimea.ria.ru/20211031/na-ukraine-svyaschennik-izbil-sosedku-za-russkiy-yazyk-1121292978.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111790/49/1117904934_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_911cc8e86bcbb308437c31c24db6dcae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, новости
В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ

Власти Киева убрали из учебной программы школ и детсадов русский язык

10:36 11.11.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчитель в классе
Учитель в классе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык исключили из учебной программы в детских садах и школах Киева, решение принято городским горсоветом.
Власти столицы Украины назвали эту меру "вопросом национальной безопасности".
Кулак
31 октября 2021, 15:37
На Украине священник избил соседку за русский язык
"Это позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ", — заявил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.
 
УкраинаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра
12:57Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль
12:42Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином
12:37Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа
12:36Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
12:32В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей
12:00Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения
11:18В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым
11:00"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?
10:47В Севастополе выгорела квартира в жилом доме
10:44В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн
10:36В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ
10:27ФСБ задержала крымчанина за покушение на сбыт 3 кг наркотиков
10:22В Мелитополе совершено покушение на замминистра Запорожской области
10:15В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
09:54"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики
09:44На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана
09:31В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
09:28Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода
09:14Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Лента новостейМолния