https://crimea.ria.ru/20221111/v-kieve-vycherknuli-russkiy-yazyk-iz-programmy-detsadov-i-shkol-1125318419.html
В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ
В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ
Русский язык исключили из учебной программы в детских садах и школах Киева, решение принято городским горсоветом. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T10:36
2022-11-11T10:36
2022-11-11T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык исключили из учебной программы в детских садах и школах Киева, решение принято городским горсоветом.Власти столицы Украины назвали эту меру "вопросом национальной безопасности"."Это позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ", — заявил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.
https://crimea.ria.ru/20211031/na-ukraine-svyaschennik-izbil-sosedku-za-russkiy-yazyk-1121292978.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, новости
В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ
Власти Киева убрали из учебной программы школ и детсадов русский язык
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык исключили из учебной программы в детских садах и школах Киева, решение принято городским горсоветом.
Власти столицы Украины назвали эту меру "вопросом национальной безопасности".
"Это позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ", — заявил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.