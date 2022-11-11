https://crimea.ria.ru/20221111/v-kieve-vycherknuli-russkiy-yazyk-iz-programmy-detsadov-i-shkol-1125318419.html

В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ

В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ

Русский язык исключили из учебной программы в детских садах и школах Киева, решение принято городским горсоветом. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T10:36

2022-11-11T10:36

2022-11-11T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Русский язык исключили из учебной программы в детских садах и школах Киева, решение принято городским горсоветом.Власти столицы Украины назвали эту меру "вопросом национальной безопасности"."Это позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ", — заявил глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

https://crimea.ria.ru/20211031/na-ukraine-svyaschennik-izbil-sosedku-za-russkiy-yazyk-1121292978.html

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