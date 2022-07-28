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От "Руха" до "Азова": как Украина пришла от национализма к нацизму
От "Руха" до "Азова": как Украина пришла от национализма к нацизму - РИА Новости Крым, 25.07.2022
От "Руха" до "Азова": как Украина пришла от национализма к нацизму
РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-28T11:00
2022-07-28T11:00
2022-07-25T16:55
пресс-центр
наталья киселева
андрей никифоров
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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля - 11.00За 30 лет Украина проделала путь из успешной и богатой постсоветской республики к самому нищему государству Европы, зараженному идеями нацизма. Деградация промышленности, научного потенциала, массовый отток населения и огромный государственный долг превратили независимую страну в главный форт-пост русофобии.Участники:— руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья КИСЕЛЕВА;— доцент философского факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского, политолог Андрей НИКИФОРОВ;Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-центр, наталья киселева, андрей никифоров
CИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля - 11.00
За 30 лет Украина проделала путь из успешной и богатой постсоветской республики к самому нищему государству Европы, зараженному идеями нацизма. Деградация промышленности, научного потенциала, массовый отток населения и огромный государственный долг превратили независимую страну в главный форт-пост русофобии.
В чем философия украинского национализма? Антироссийский проект "Украина": была ли возможность поворота на Москву? Могла ли федерализация защитить Украину от национализма? Почему нацизм возродился именно на Украине? Европейский вектор Украины: бросок в Европу или болото национализма? Почему просвещенная Европа проиграла идеям Бандеры? Какой быть Украине после СВО?
— руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья КИСЕЛЕВА;
— доцент философского факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского, политолог Андрей НИКИФОРОВ;
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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