https://crimea.ria.ru/20220728/ot-rukha-do-azova-kak-ukraina-prishla-ot-natsionalizma-k-natsizmu-1123953754.html

От "Руха" до "Азова": как Украина пришла от национализма к нацизму

От "Руха" до "Азова": как Украина пришла от национализма к нацизму - РИА Новости Крым, 25.07.2022

От "Руха" до "Азова": как Украина пришла от национализма к нацизму

РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-28T11:00

2022-07-28T11:00

2022-07-25T16:55

пресс-центр

наталья киселева

андрей никифоров

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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля - 11.00За 30 лет Украина проделала путь из успешной и богатой постсоветской республики к самому нищему государству Европы, зараженному идеями нацизма. Деградация промышленности, научного потенциала, массовый отток населения и огромный государственный долг превратили независимую страну в главный форт-пост русофобии.Участники:— руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья КИСЕЛЕВА;— доцент философского факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского, политолог Андрей НИКИФОРОВ;Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, наталья киселева, андрей никифоров