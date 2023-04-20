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Киев решил отобрать землю у посольства России - Кличко - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Киев решил отобрать землю у посольства России - Кличко
Киев решил отобрать землю у посольства России - Кличко - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Киев решил отобрать землю у посольства России - Кличко
Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России, заявил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T18:57
2023-04-20T18:57
владимир кличко
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России, заявил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.Также, по его словам, горсовет обратился к правительству Укрианы с просьбой передать имущество дипломатического учреждения "в собственность украинского государства".Ранее в четверг в Киев прибыл с "необъявленным визитом" прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. По мнению экспертов, этот визит является не только своего рода политическим ответом на визит министра обороны Китая в Москву и посещение президентом РФ Владимиром Путиным зоны спецоперации, но может быть связан со скорым началом контрнаступления украинских войск. Читайте также на РИА Новости Крым:Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов"Психологическая диверсия": эксперт о России-"Московии" в стратегии КиеваЯркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось
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РИА Новости Крым
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владимир кличко, киев, украина, посольство рф, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Киев решил отобрать землю у посольства России - Кличко

Кличко: Киев разорвал договор об аренде земли с посольством России

18:57 20.04.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России, заявил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, горсовет обратился к правительству Укрианы с просьбой передать имущество дипломатического учреждения "в собственность украинского государства".
Ранее в четверг в Киев прибыл с "необъявленным визитом" прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. По мнению экспертов, этот визит является не только своего рода политическим ответом на визит министра обороны Китая в Москву и посещение президентом РФ Владимиром Путиным зоны спецоперации, но может быть связан со скорым началом контрнаступления украинских войск.
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