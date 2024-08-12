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СК назвал имена подозреваемых из ВСУ в нападении на Курскую область
СК назвал имена подозреваемых из ВСУ в нападении на Курскую область - РИА Новости Крым, 12.08.2024
СК назвал имена подозреваемых из ВСУ в нападении на Курскую область
Следственный комитет РФ назвал имена командиров войсковых частей ВСУ, причастных к терактам в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T17:02
2024-08-12T17:02
2024-08-12T17:41
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ назвал имена командиров войсковых частей ВСУ, причастных к терактам в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В ведомстве установили, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей 22 отдельной механизированной бригады и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности, отметили в ведомстве.Также в СК добавили, что расследование уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями ВСУ в Курской области, продолжается.Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста по факту ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного.7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с полученными ранениями госпитализирован. Военкор получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу.
https://crimea.ria.ru/20240812/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--glavnye-zayavleniya-putina-1139544009.html
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, всу (вооруженные силы украины)
СК назвал имена подозреваемых из ВСУ в нападении на Курскую область
СК назвал имена командиров войсковых частей ВСУ после их атак в Курской области
17:02 12.08.2024 (обновлено: 17:41 12.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ назвал имена командиров войсковых частей ВСУ, причастных к терактам в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В ведомстве установили, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей 22 отдельной механизированной бригады и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.
"В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство", – сказано в сообщении.
Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности, отметили в ведомстве.
Также в СК добавили, что расследование уголовного дела, возбужденного в связи с преступными действиями ВСУ в Курской области, продолжается.
Ранее СК возбудил уголовное дело
о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста по факту ранения в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного.
7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с полученными ранениями госпитализирован. Военкор получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу.