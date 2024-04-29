https://crimea.ria.ru/20240429/na-kuban-v-ponedelnik-obrushitsya-nepogoda-1136944719.html
На Кубань в понедельник обрушится непогода
На Кубань в понедельник обрушится непогода - РИА Новости Крым, 29.04.2024
На Кубань в понедельник обрушится непогода
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Краснодарский край. Об этом предупреждает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T12:28
2024-04-29T12:28
2024-04-29T12:28
краснодарский край
кубань
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123805997_0:0:2192:1234_1920x0_80_0_0_ea6b0a74ce6fefdfdbd228b34ced6f6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Краснодарский край. Об этом предупреждает региональный главк МЧС.Спасатели напомнили об основных правилах поведения в разгар непогоды. Так, лучше всего переждать ненастье в помещении. Если же остаться дома нет возможности, то необходимо использовать непромокаемую одежду и обувь."Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач", - обратились к жителям и гостям региона в ведомстве.От сильного порывистого ветра следует укрыться в ближайшем здании или в подземном переходе, утонили в МЧС.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что на полуострове 1 мая ожидаются ливневые дожди, а 5 мая установится солнечная и теплая погода. Как рассказали в Крымском гидрометцентре, ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеМагнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погодыГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае – видео
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123805997_180:0:2167:1490_1920x0_80_0_0_442d554142a909405b3c074bbedccc9b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, штормовое предупреждение
На Кубань в понедельник обрушится непогода
На Краснодарский край надвигаются сильные дожди и шквалистый ветер – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Краснодарский край. Об этом предупреждает региональный главк МЧС.
"Вечером и до конца суток 29 апреля, а также в течение суток 30 апреля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым сильным ветром с порывами до 20-23 м/с", - говорится в Telegram-сообщении.
Спасатели напомнили об основных правилах поведения в разгар непогоды. Так, лучше всего переждать ненастье в помещении. Если же остаться дома нет возможности, то необходимо использовать непромокаемую одежду и обувь.
"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач", - обратились к жителям и гостям региона в ведомстве.
От сильного порывистого ветра следует укрыться в ближайшем здании или в подземном переходе, утонили в МЧС.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что на полуострове 1 мая ожидаются ливневые дожди
, а 5 мая установится солнечная и теплая погода. Как рассказали
в Крымском гидрометцентре, ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта.
Читайте также на РИА Новости Крым: