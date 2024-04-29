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На Кубань в понедельник обрушится непогода - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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На Кубань в понедельник обрушится непогода
На Кубань в понедельник обрушится непогода - РИА Новости Крым, 29.04.2024
На Кубань в понедельник обрушится непогода
Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Краснодарский край. Об этом предупреждает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T12:28
2024-04-29T12:28
краснодарский край
кубань
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Краснодарский край. Об этом предупреждает региональный главк МЧС.Спасатели напомнили об основных правилах поведения в разгар непогоды. Так, лучше всего переждать ненастье в помещении. Если же остаться дома нет возможности, то необходимо использовать непромокаемую одежду и обувь."Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач", - обратились к жителям и гостям региона в ведомстве.От сильного порывистого ветра следует укрыться в ближайшем здании или в подземном переходе, утонили в МЧС.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что на полуострове 1 мая ожидаются ливневые дожди, а 5 мая установится солнечная и теплая погода. Как рассказали в Крымском гидрометцентре, ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеМагнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погодыГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае – видео
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, штормовое предупреждение
На Кубань в понедельник обрушится непогода

На Краснодарский край надвигаются сильные дожди и шквалистый ветер – МЧС

12:28 29.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСильный ливень
Сильный ливень - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Краснодарский край. Об этом предупреждает региональный главк МЧС.
"Вечером и до конца суток 29 апреля, а также в течение суток 30 апреля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым сильным ветром с порывами до 20-23 м/с", - говорится в Telegram-сообщении.
Спасатели напомнили об основных правилах поведения в разгар непогоды. Так, лучше всего переждать ненастье в помещении. Если же остаться дома нет возможности, то необходимо использовать непромокаемую одежду и обувь.
"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач", - обратились к жителям и гостям региона в ведомстве.
От сильного порывистого ветра следует укрыться в ближайшем здании или в подземном переходе, утонили в МЧС.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что на полуострове 1 мая ожидаются ливневые дожди, а 5 мая установится солнечная и теплая погода. Как рассказали в Крымском гидрометцентре, ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта.
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Краснодарский крайКубаньПогодаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовостиШтормовое предупреждение
 
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