https://crimea.ria.ru/20240429/na-kuban-v-ponedelnik-obrushitsya-nepogoda-1136944719.html

На Кубань в понедельник обрушится непогода

На Кубань в понедельник обрушится непогода - РИА Новости Крым, 29.04.2024

На Кубань в понедельник обрушится непогода

Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Краснодарский край. Об этом предупреждает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T12:28

2024-04-29T12:28

2024-04-29T12:28

краснодарский край

кубань

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Сильные ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Краснодарский край. Об этом предупреждает региональный главк МЧС.Спасатели напомнили об основных правилах поведения в разгар непогоды. Так, лучше всего переждать ненастье в помещении. Если же остаться дома нет возможности, то необходимо использовать непромокаемую одежду и обувь."Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач", - обратились к жителям и гостям региона в ведомстве.От сильного порывистого ветра следует укрыться в ближайшем здании или в подземном переходе, утонили в МЧС.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что на полуострове 1 мая ожидаются ливневые дожди, а 5 мая установится солнечная и теплая погода. Как рассказали в Крымском гидрометцентре, ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеМагнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погодыГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае – видео

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, штормовое предупреждение