https://crimea.ria.ru/20240429/grozy-i-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1136937067.html

Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T00:01

2024-04-29T00:01

2024-04-29T00:01

погода

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крымская погода

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем до 21 градуса тепла.На полуострове объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды до метра без достижения опасных отметок, подчеркивают спасатели.

https://crimea.ria.ru/20240428/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-pervomay-i-paskhu---prognoz-fobos-1136881430.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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