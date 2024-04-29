https://crimea.ria.ru/20240429/grozy-i-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1136937067.html
Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T00:01
2024-04-29T00:01
2024-04-29T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
новости крыма
крым
симферополь
севастополь
феодосия
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128920859_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_6959aba7204f2eadc16ccb4a2254a047.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем до 21 градуса тепла.На полуострове объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды до метра без достижения опасных отметок, подчеркивают спасатели.
https://crimea.ria.ru/20240428/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-pervomay-i-paskhu---prognoz-fobos-1136881430.html
крым
симферополь
севастополь
феодосия
ялта
алушта
судак
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128920859_144:0:1279:851_1920x0_80_0_0_7c3ac3fce60dc70b3d682f86d618cce1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым, симферополь, севастополь, феодосия, ялта, алушта, судак, евпатория
Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. В отдельных районах ночью и утром вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16; днем +17…+22, в горах +11…+16", - рассказали синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем до 21 градуса тепла.
На полуострове объявлено штормовое предупреждение
на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды до метра без достижения опасных отметок, подчеркивают спасатели.