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Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем до 21 градуса тепла.На полуострове объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды до метра без достижения опасных отметок, подчеркивают спасатели.
https://crimea.ria.ru/20240428/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-pervomay-i-paskhu---prognoz-fobos-1136881430.html
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Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

00:01 29.04.2024
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погоду Крыма будет определять зона малоподвижного холодного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы. В отдельных районах ночью и утром вероятен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16; днем +17…+22, в горах +11…+16", - рассказали синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +13...15, днем до 21 градуса тепла.
На полуострове объявлено штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля из-за ливней с грозами и сильного ветра. На реках северного предгорья и крымского Южнобережья ожидается подъем уровня воды до метра без достижения опасных отметок, подчеркивают спасатели.
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