https://crimea.ria.ru/20221021/kakhovskaya-ges-chto-seychas-i-kakoy-ee-pomnyat-1125024784.html

Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят

Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят

РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T17:08

2022-10-21T17:08

2022-10-21T17:08

херсонская область

новые регионы россии

общество

украина

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РИА Новости КрымИ с российской, и с украинской стороны резко заговорили об угрозе разрушения Каховской ГЭС, а также о последствиях, к которым это может привести.Чтобы понять, в чем угроза, нужно понимать, что вообще такое – Каховская ГЭС.Последняя ступеньСловами техники это – шестая, нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций в пяти километрах от Новой Каховки – города в Херсонской области.Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в Днепре до 16 метров и образовало Каховское водохранилище объемом 18,19 кв. км. А сама дамба – 16,5 метров высотой и почти 4 километра длиной. Масштаб реально гигантский.Строили ее еще в 1950-е, так что это поистине настоящий монумент советским инженерам! Понимая объем удерживаемой плотиной воды, неудивительно, что людей в нынешней неопределенной ситуации просят уезжать из правобережного Херсона, чтобы обезопасить себя в случае прорыва.А когда-то все было по-другому…Мощь природы и человеческой инженерии"На дворе – поздний СССР, мне лет 8-9, - вспоминает крымчанка Ольга. – Не знаю, всем ли тогда можно было попасть на Каховскую плотину или нас с бабушкой пустили только потому, что там работали знакомые, но впечатление осталось на всю жизнь. В Крыму из-за отсутствия больших рек нет и таких величественных сооружений. А тут – сила, масштаб, мощь природы и человеческой инженерии! Через шум реки, проходящей сквозь бетонные зубья плотины, долетели и навсегда запомнились слова сопровождающего: "Так вода зажигает свет в квартирах".Татьяна, тоже коренная крымчанка, заставшая СССР еще во всей мощи и красе, вспоминает свои речные круизы по Днепру. Она видела Каховскую плотину и шлюзы Днепра с воды:- Мы поднимались на теплоходе от Херсона до Киева. Путешествие занимало дней десять. Ночью плыли, а днем приставали в городах и ходили на пешеходные экскурсии. До сих пор помню, как мы спускались и поднимались, проходя мощные шлюзы Днепра. Дальше шли вверх по реке мимо полей и больших промышленных городов. По пути вырастали казацкий край Запорожье, дымил трубами Днепропетровск, уже ближе к Киеву проходили мимо холма, где нас встречал памятник Тарасу Шевченко. А вот и шумный, просторный Киев, дружелюбный, русскоговорящий, свободно мыслящий… До сих пор тепло вспоминаю это путешествие.Времена мирной, гостеприимной, хлебосольной Украины, которые канули в Лету. Или в Днепр.Вода, бетон и песниНынешние украинские власти хотят "декоммунизировать" и Каховскую ГЭС, разрушив и выпустив на свободу воду, которая сметет дома, села, жизни людей, историю края, поля… В чьих стратегических интересах это может быть сделано? Точно не России, которая хранит здесь часть своей истории от Потемкина до фоток и воспоминаний наших друзей, соседей, родителей.Остается надеяться на остатки благоразумия, мощь советского бетона и мастерство нашей армии. И верить в то, что рано или поздно туристические теплоходы снова пойдут по водам Днепра, а до плывущих в них – из сел на берегах – будут долетать песни. Попеременно русские и украинские.

https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html

херсонская область

новые регионы россии

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, общество, украина