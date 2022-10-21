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Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят
Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят
РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T17:08
2022-10-21T17:08
херсонская область
новые регионы россии
общество
украина
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РИА Новости КрымИ с российской, и с украинской стороны резко заговорили об угрозе разрушения Каховской ГЭС, а также о последствиях, к которым это может привести.Чтобы понять, в чем угроза, нужно понимать, что вообще такое – Каховская ГЭС.Последняя ступеньСловами техники это – шестая, нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций в пяти километрах от Новой Каховки – города в Херсонской области.Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в Днепре до 16 метров и образовало Каховское водохранилище объемом 18,19 кв. км. А сама дамба – 16,5 метров высотой и почти 4 километра длиной. Масштаб реально гигантский.Строили ее еще в 1950-е, так что это поистине настоящий монумент советским инженерам! Понимая объем удерживаемой плотиной воды, неудивительно, что людей в нынешней неопределенной ситуации просят уезжать из правобережного Херсона, чтобы обезопасить себя в случае прорыва.А когда-то все было по-другому…Мощь природы и человеческой инженерии"На дворе – поздний СССР, мне лет 8-9, - вспоминает крымчанка Ольга. – Не знаю, всем ли тогда можно было попасть на Каховскую плотину или нас с бабушкой пустили только потому, что там работали знакомые, но впечатление осталось на всю жизнь. В Крыму из-за отсутствия больших рек нет и таких величественных сооружений. А тут – сила, масштаб, мощь природы и человеческой инженерии! Через шум реки, проходящей сквозь бетонные зубья плотины, долетели и навсегда запомнились слова сопровождающего: "Так вода зажигает свет в квартирах".Татьяна, тоже коренная крымчанка, заставшая СССР еще во всей мощи и красе, вспоминает свои речные круизы по Днепру. Она видела Каховскую плотину и шлюзы Днепра с воды:- Мы поднимались на теплоходе от Херсона до Киева. Путешествие занимало дней десять. Ночью плыли, а днем приставали в городах и ходили на пешеходные экскурсии. До сих пор помню, как мы спускались и поднимались, проходя мощные шлюзы Днепра. Дальше шли вверх по реке мимо полей и больших промышленных городов. По пути вырастали казацкий край Запорожье, дымил трубами Днепропетровск, уже ближе к Киеву проходили мимо холма, где нас встречал памятник Тарасу Шевченко. А вот и шумный, просторный Киев, дружелюбный, русскоговорящий, свободно мыслящий… До сих пор тепло вспоминаю это путешествие.Времена мирной, гостеприимной, хлебосольной Украины, которые канули в Лету. Или в Днепр.Вода, бетон и песниНынешние украинские власти хотят "декоммунизировать" и Каховскую ГЭС, разрушив и выпустив на свободу воду, которая сметет дома, села, жизни людей, историю края, поля… В чьих стратегических интересах это может быть сделано? Точно не России, которая хранит здесь часть своей истории от Потемкина до фоток и воспоминаний наших друзей, соседей, родителей.Остается надеяться на остатки благоразумия, мощь советского бетона и мастерство нашей армии. И верить в то, что рано или поздно туристические теплоходы снова пойдут по водам Днепра, а до плывущих в них – из сел на берегах – будут долетать песни. Попеременно русские и украинские.
https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html
херсонская область
новые регионы россии
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херсонская область, новые регионы россии, общество, украина
Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят

Как строили Каховскую ГЭС и что она значит для Херсонского региона и Крыма

17:08 21.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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РИА Новости Крым
И с российской, и с украинской стороны резко заговорили об угрозе разрушения Каховской ГЭС, а также о последствиях, к которым это может привести.
Чтобы понять, в чем угроза, нужно понимать, что вообще такое – Каховская ГЭС.

Последняя ступень

Словами техники это – шестая, нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций в пяти километрах от Новой Каховки – города в Херсонской области.
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым
Каховская ГЭС
Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в Днепре до 16 метров и образовало Каховское водохранилище объемом 18,19 кв. км. А сама дамба – 16,5 метров высотой и почти 4 километра длиной. Масштаб реально гигантский.
Строили ее еще в 1950-е, так что это поистине настоящий монумент советским инженерам! Понимая объем удерживаемой плотиной воды, неудивительно, что людей в нынешней неопределенной ситуации просят уезжать из правобережного Херсона, чтобы обезопасить себя в случае прорыва.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

1960 год. Каховская гидроэлектростанция - одна из девяти ГЭС, входящих в Днепровский каскад. От нее берет начало Северо-Крымский канал

Водосливная плотина Каховской гидроэлектростанции
1 из 9

1960 год. Каховская гидроэлектростанция - одна из девяти ГЭС, входящих в Днепровский каскад. От нее берет начало Северо-Крымский канал

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости . Валерий Шустов / Перейти в фотобанк

Водосливная плотина. Высота дамбы 16,5 метров, длина почти 4 километр

На Каховской гидроэлектростанции
2 из 9

Водосливная плотина. Высота дамбы 16,5 метров, длина почти 4 километр

© РИА Новости . Валерий Шустов
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© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в Днепре до 16 метров

Каховская гидроэлектростанция, входящая в состав Укргидроэнерго.
3 из 9

Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в Днепре до 16 метров

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Турбинный зал Каховской гидроэлектростанции. 1961 год

На Каховской гидроэлектростанции
4 из 9

Турбинный зал Каховской гидроэлектростанции. 1961 год

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости Крым

Мост на Каховской ГЭС сейчас.

Каховская ГЭС
5 из 9

Мост на Каховской ГЭС сейчас.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

Станция - важнейший стратегический объект и основной источник энергоснабжения юга Украины

Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области
6 из 9

Станция - важнейший стратегический объект и основной источник энергоснабжения юга Украины

© РИА Новости . РИА Новости
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© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области
7 из 9

Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области.

© РИА Новости . РИА Новости
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В марте 2022 года после начала спецоперации на Украине Каховскую ГЭС взяли под охрану подразделения Росгвардии

Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области
8 из 9

В марте 2022 года после начала спецоперации на Украине Каховскую ГЭС взяли под охрану подразделения Росгвардии

© РИА Новости . РИА Новости
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© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области
9 из 9

Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области.

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 9

1960 год. Каховская гидроэлектростанция - одна из девяти ГЭС, входящих в Днепровский каскад. От нее берет начало Северо-Крымский канал

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Водосливная плотина. Высота дамбы 16,5 метров, длина почти 4 километр

© РИА Новости . Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
3 из 9

Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в Днепре до 16 метров

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Турбинный зал Каховской гидроэлектростанции. 1961 год

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Мост на Каховской ГЭС сейчас.

© РИА Новости Крым
6 из 9

Станция - важнейший стратегический объект и основной источник энергоснабжения юга Украины

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 9

Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области.

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 9

В марте 2022 года после начала спецоперации на Украине Каховскую ГЭС взяли под охрану подразделения Росгвардии

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 9

Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области.

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
А когда-то все было по-другому…

Мощь природы и человеческой инженерии

"На дворе – поздний СССР, мне лет 8-9, - вспоминает крымчанка Ольга. – Не знаю, всем ли тогда можно было попасть на Каховскую плотину или нас с бабушкой пустили только потому, что там работали знакомые, но впечатление осталось на всю жизнь. В Крыму из-за отсутствия больших рек нет и таких величественных сооружений. А тут – сила, масштаб, мощь природы и человеческой инженерии! Через шум реки, проходящей сквозь бетонные зубья плотины, долетели и навсегда запомнились слова сопровождающего: "Так вода зажигает свет в квартирах".
© РИА Новости . Борис Ушмайкин / Перейти в фотобанкВодосливная плотина Каховской гидроэлектростанции
Водосливная плотина Каховской гидроэлектростанции - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Борис Ушмайкин
Перейти в фотобанк
Водосливная плотина Каховской гидроэлектростанции
Татьяна, тоже коренная крымчанка, заставшая СССР еще во всей мощи и красе, вспоминает свои речные круизы по Днепру. Она видела Каховскую плотину и шлюзы Днепра с воды:
- Мы поднимались на теплоходе от Херсона до Киева. Путешествие занимало дней десять. Ночью плыли, а днем приставали в городах и ходили на пешеходные экскурсии. До сих пор помню, как мы спускались и поднимались, проходя мощные шлюзы Днепра. Дальше шли вверх по реке мимо полей и больших промышленных городов. По пути вырастали казацкий край Запорожье, дымил трубами Днепропетровск, уже ближе к Киеву проходили мимо холма, где нас встречал памятник Тарасу Шевченко. А вот и шумный, просторный Киев, дружелюбный, русскоговорящий, свободно мыслящий… До сих пор тепло вспоминаю это путешествие.
© РИА Новости . Николай Козловский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на палубе теплохода во время прогулки по Днепру.
Отдыхающие на палубе теплохода во время прогулки по Днепру. - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Николай Козловский
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Отдыхающие на палубе теплохода во время прогулки по Днепру.
Времена мирной, гостеприимной, хлебосольной Украины, которые канули в Лету. Или в Днепр.

Вода, бетон и песни

Нынешние украинские власти хотят "декоммунизировать" и Каховскую ГЭС, разрушив и выпустив на свободу воду, которая сметет дома, села, жизни людей, историю края, поля… В чьих стратегических интересах это может быть сделано? Точно не России, которая хранит здесь часть своей истории от Потемкина до фоток и воспоминаний наших друзей, соседей, родителей.
Остается надеяться на остатки благоразумия, мощь советского бетона и мастерство нашей армии. И верить в то, что рано или поздно туристические теплоходы снова пойдут по водам Днепра, а до плывущих в них – из сел на берегах – будут долетать песни. Попеременно русские и украинские.
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